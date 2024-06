El banquillo numantino del siglo XXI

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

De Andoni Goikoetxea a Javi Moreno han pasado 24 años de historia en los banquillos del C.D. Numancia en su andadura por categorías que van de la Primera División a la actual Segunda Federación. Un total de 25 entrenadores a lo largo de este siglo XXI en el que el club tocó el cielo de la máxima categoría del fútbol español para bajar a los infiernos en los que se encuentra en estos momentos. El propio Goikoetxea, Quique Hernández y Gonzalo Arconada son los técnicos más destacados por sus logros, mientras que Jagoba Arrasate es el más longevo con tres campañas seguidas en el cargo.

El nuevo milenio arrancaba con el Numancia debatiéndose en la lucha por la permanencia en Primera División y con Goikoetxea a los mandos de la nave. El de Alonsotegi lograba el objetivo de la salvación, pero no iba a continuar en Soria. Había que buscar un nuevo inquilino para el banquillo.

Corría el curso 2000-2001 y Paco Herrera, que unos años antes había logrado la permanencia de los rojillos en Segunda División, iba a ser el elegido. El pacense no tuvo suerte y, a pesar de empatar en el Camp Nou y golear al Madrid en Los Pajaritos, iba a ser cesado estando el Numancia fuera de los puestos de descenso. La solución de Mariano García Remón no surtió efecto y en una decisión desesperada se apostaba en las últimas jornadas por Celes. Un técnico de la casa que no iba a obrar el milagro, aunque el de Valdemaluque fue el que iba a dirigir a los rojillos la siguiente campaña en Segunda División.

Era el ejercicio 2001-2002 y por el banquillo de Los Pajaritos iban a desfilar, como en la temporada anterior, tres técnicos. Se cesó a Celes, vino Luis Sánchez Duque y el curso lo terminaba Manu Sarabia.

El vizcaíno iba a comenzar la siguiente campaña, pero los resultados no le acompañaron y el ya desaparecido Máximo Hernández sería el que tomase el testigo. Máximo era el director deportivo y para el curso 2003-2004 apostaba por Quique Hernández, quien tras unos inicios titubeantes iba a conseguir un gran rendimiento de los suyos para alcanzar el segundo ascenso a Primera División. Quique Hernández triunfaba pero no continuaba en el cargo y Francisco López Alfaro llegaba a Soria para dirigir al Numancia en la máxima categoría.

El que fuera internacional español del Sevilla fue una decepción y los malos resultados dieron con sus huesos en la calle. Destituido y de nuevo Máximo Hernández iba a realizar las veces de 'apagafuegos', aunque en esta ocasión no evitaría el descenso a la categoría de plata.

Enrique Martín y el regreso de Goiko para la 2005-2006 y la continuidad del vizcaíno para el siguiente curso en el que el Numancia lograría la permanencia sin mayores apuros en Segunda División.

En la 2007-2008 la apuesta fue la de Gonzalo Arconada como míster y la decisión de Pacheta, entonces director deportivo, no pudo ser más acertada. El Numancia lograba su tercer ascenso a Primera División, pero se repetía la historia ya que el entrenador del ascenso no seguía en el banquillo. Arconada se fue al Almería y el experimentado Sergio Kresic llegaba a Los Pajaritos para lidiar con la Primera División. Una mala racha supuso el cese del croata y Pacheta iba a compartir el cargo de entrenador y director deportivo. El cambio no dio resultado y el Numancia bajaba.

El croata Sergio Kresic.HDS

Otra vez en Segunda División y otra vez Arconada de entrenador en la que los sorianos partían como favoritos para subir pero se quedaba con la ganas. Salía Arconada y también lo hacía Pacheta. El nuevo director deportivo sería César Palacios, que en la temporada 2010-2011 trajo a Juan Carlos Unzué como míster. Sólo un ejercicio del navarro, que tendría el relevo en el soriano Pablo Machín. El de Gómara estaba dos ejercicios en el banco y tras consumir esa etapa llegaba Juan Antonio Anquela, que fue numantino otras dos temporadas antes de que Palacios diera toda su confianza a Jagoba Arrasate.

Jagoba Arrasate es el míster rojillo más longevo en lo que va de siglo.-HDS

El de Berriatua puede presumir de ser el entrenador más longevo del Numancia en lo que va de siglo XXI al haber permanecido tres campañas como entrenador. De 2015 a 2018 para quedarse muy cerca de subir a los sorianos a la Primera División después de unos inicios en los que costó alcanzar la permanencia en Segunda. Arrasate se fue al Osasuna y al Numancia llegaba López Garai en el ejercicio 2018-2019. Nueva propiedad del club con la venta de las acciones de Francisco Rubio y la llegada de Football Newco 18 S.L. Permanencia duras penas y anticipo de lo que vendría sólo un año después.

El Numancia eligió a Luis Carrión y tras una primera vuelta rozando el sobresaliente se bajaba a Segunda B. La pandemia del Covid será también recordada como la del año del adiós del Numancia del fútbol profesional.

Manix Mandiola llegaba para devolver al equipo rojillo a la LFP, pero el fracaso fue total. El vasco era cesado y el entonces su segundo Álex Huerta tomaba el timón. El Numancia, debido a la reestructuración de las categorías, bajaba dos peldaños y para el curso 2021-2022 apostaba por Diego Martínez para salir del pozo de la Segunda Federación. Objetivo logrado y el riojano seguía en la 2022-2023 en la que sería otra campaña convulsa para el numantinismo.

Se cesó a Diego Martínez, llegaba Iñaki Bea y finalizaba el curso del desastre en Primera Federación Pablo Ayuso. Descenso y Javi Moreno tenía la misión de subir al Numancia. Objetivo que no ha conseguido ya que el Numancia quedaba eliminado en el play off ante el Yeclano. Los rojillos seguirán una temporada más en Segunda Federación, aunque sin Javi Moreno que a la finalización del partido en Yecla anunciaba su despedida.

Datos curiosos