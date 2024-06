Cristian Delgado no olvida al Numancia

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

Cristian Delgado tiene una oferta del C.D. Numancia para seguir defendiendo los colores rojillos, aunque su futuro depende del Córdoba y es el club andaluz el que tiene la última palabra sobre el centrocampista. En Soria reconoce que ha sido feliz durante los últimos cinco meses y que se ha sentido valorado como futbolista. No le importaría continuar vinculado al club de Los Pajaritos y asegura que «la opción de jugar en el Numancia la próxima temporada la tengo muy en cuenta».

El Numancia reforzaba su centro del campo en enero con la llegada de Cristian Delgado, un jugador que llegaba cedido del Córdoba hasta final de temporada y que dejaba su sello y una gran impresión con un rendimiento sobresaliente con la camiseta numantina. Su nivel ha quedado fuera de toda duda, pero el mayor obstáculo para que pueda seguir de rojillo está en el club califal.

Cristian termina su contrato en Córdoba el próximo 30 de junio y ello, en principio, le dejaba el camino libre para gestionar su futuro. Sin embargo, el Córdoba se cubría las espaldas y para permitir su cesión al Numancia el pasado invierno firmaba un preacuerdo con el jugador, por el que la entidad cordobesista decidía unilateralmente si Cristian continuaba en El Arcángel o quedaba desligado del club. El Cordoba tomará la decisión sobre Cristian Delgado cuando finalice el play off de ascenso a Segunda División en la final que le mediará al Barça Atlétic en doble partido los días 16 y 23 de junio. «Estoy esperando a lo que decida el Córdoba. No depende de mí», señalaba el futbolista.

El pivote reconocía que la pasada semana se reunió con el vicepresidente del Numancia, Eduardo Rubio, y con el director deportivo, Álex Huerta, para trasmitirle que «quería ncontar conmigo para la próxima temporada». Cristian se mostró agradecido por este interés e indicaba que «en el Numancia he estado muy bien y he sido muy feliz a lo largo de estos últimos meses». El andaluz afirmaba que «no me desagradaría volver a Soria».

El Córdoba tiene la palabra y si la decisión es prescindir del futbolista es cuando podría entrar en escena el interés numantino. «La opción del Numancia la tendría muy en cuenta», reconocía Cristian, quien no esconde que podría contemplar otras propuestas al margen de la soriana. Y es que el gaditano ha cuajado una gran segunda vuelta liguera que no ha pasado desapercibida ni en Primera ni en Segunda Federación.

Cristian se lamentaba del desenlace para el Numancia de una campaña liguera en la que «tuvimos dos oportunidades para ascender y las desperdiciamos las dos. Se me quedó clavada la espina de no poder subir con el Numancia».

Pieza básica para los planes de Javi Moreno en la parcela ancha, Cristian Delgado sólo se quedó un partido sin ser titular por decisión técnica. Formó un tándem de garantías en el centro del campo con Moustapha y en la retina de los aficionados numantinos está el jugadón que realizó por la banda en Utebo para servir el gol en bandeja a Carlos González.