El Numancia tiene atados a Diego Royo y a Sanchidrián

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia tiene atados a Diego Royo y a Rubén Sanchidrián para la próxima temporada. El defensa podría firmar su renovación en las próximas fechas y el extremo tiene sellada su continuidad desde el pasado mes de febrero. Dos renovaciones que se unen a las de De Frutos y Bonilla para irle dando forma al proyecto rojillo para el ejercicio 2024-2025. El portero Kuda y el mediocentro Moustapha también podrían haberse comprometido con los sorianos para el futuro.

La continuidad de Diego Royo está prácticamente cerrada, según informaba el propio aragonés, quien añadía que "en los próximos días me pasaré por las oficinas del club para firmar el nuevo contrato". El central ha estado de vacaciones estos días y desde su Tarazona natal se trasladará a Soria para rubricar su compromiso con el club soriano. "He estado muy a gusto en el Numancia y en la ciudad y quiero seguir", comentaba.

Royo llegaba el pasado verano al Numancia para convertirse en uno de los 'jefes' de la defensa. El turiasonense ha disputado una treintena de partido con los rojillos y sólo las lesiones le negaron la titularidad. Fue uno de los hombres de confianza de Javi Moreno en el eje de la zaga en la que formó pareja habitualmente con De Frutos, también renovado por los numantinos.

El central, que marcaba dos goles el curso pasado ante el Unión Adarve en la fase regular y contra el Utebo en los play off, tenía como gran borrón la tarjeta roja que veía en el partido de ida de la final de la promoción ante el Yeclano. Una expulsión que no le permitía jugar el último partido de la temporada en Yecla.

Sanchidrián, por su parte, estampaba su firma de renovación el pasado mes de febrero, al igual que lo hacían De Frutos y Bonilla. "No me lo pensé porque en el Numancia y en Soria he estado muy cómodo", señalaba el futbolista. El andaluz tiene el privilegio de haber jugado todos los encuentros que disputaba el Numancia la pasada campaña entre Liga y Copa Federación. Un total de 38 partidos ligueros y dos goles, uno ante el Cacereño en la Liga regular y otro en el play off en el empate a dos en Utebo.

Sanchidrián se ha caracterizado por ser un futbolista con un gran despliegue físico en la banda derecha del ataque el Numancia y por ser un hombre de equipo. Esfuerzo innegable y una gran capacidad de sentido colectivo. Además, las lesiones le han respetado y no se ha tenido que perder ningún compromisos por contratiempos físicos.

Otros jugadores como Moustapha, Kuda, Lupu y Alain Ribeiro también estarían cerca de firmar su continuidad en el Numancia. Otros como Soler, Dorronsoro, Primo o Tamayo ya hacía público que cambiarán de aires para el siguiente curso.