El paso a un lado de Eduardo Rubio marca el final de una etapa en el Numancia

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia inicia una nueva etapa. La no consecución del ansiado ascenso a Primera Federación provocó esta semana las primeras consecuencias, la más significativa la llegada de Patricio de Pedro a la presidencia en lugar de Santiago Morales y el paso a un lado de Eduardo Rubio como vicepresidente y director general de la entidad. Una salida que supone la ruptura entre el brillante pasado del club numantino, liderado por los hermanos Rubio Garcés, y el futuro próximo. ¿Ruptura definitiva? El fútbol da tantas vueltas o más que el propio balón sobre el terreno de juego.

El fútbol es a veces caprichoso. Y la línea que separa el éxito del fracaso es tan delgada como esa última ocasión de Moustapha en el campo de La Constitución. Una ocasión de las que se fallan una de cien. Eduardo Rubio se hecha a un lado tras 21 años ligado al C.D. Numancia, ya fuera como vicepresidente, director general o ambos. «Me encuentro desgastado y aunque no creo ser el problema, lo que sé es que no quiero serlo. Si dar un paso a un lado significa contribuir a la consecución del objetivo del Numancia, lo hago de frente y con certeza», señalaba el directivo en su carta abierta dirigida a la afición soriana.

El paso de Eduardo Rubio por la entidad rojilla se circunscribe a dos etapas. La primeros 18 años se circunscriben al periodo que va entre 2002 y 2018, una etapa plagada de éxitos y satisfacciones salpicada del algún sinsabor futbolístico. Entre esas satisfacciones se encuentra los dos ascensos del equipo a Primera División, el título de campeón del División de Honor Juvenil o las fases de promoción de ascenso del Numancia B. Con todo, durante este periodo, Eduardo Rubio fue firme defensor de la Ciudad Deportiva y del trabajo que se hacía en la cantera. «El fútbol base me ha dado muchas satisfacciones. Creía en ese trabajo y ahí están los frutos conseguidos con los diferentes equipos», señalaba el directivo hace tres años, coincidiendo con su regreso a la entidad numantina.

La segunda etapa de Edu Rubio en el club soriano arrancaba en junio de 2021 para ayudar al nuevo grupo inversor. «Vuelvo con muchas ganas de trabajar y el corazón lo que me pide es trabajar al máximo en favor de este club», señalaba en su presentación para añadir que no había entrados en sus planes regresar a la entidad numantina. «Hace tres años decidí emprender esta gran aventura.... este proyecto, a mi parecer, necesita mucho corazón y mucho amor, independientemente del trabajo. No ha habido un solo día de arrepentimiento de esta decisión, a pesar de que ha habido momentos muy duros», explicaba Rubio en su carta a la afición emitida el pasado miércoles, una frase en la que se pone de manifiesto que para él la entidad rojilla es más que un Club tras 21 años de dedicación.

La llegada de Patricio de Pedro a la presidencia del C.D. Numancia abre una nueva etapa en la entidad soriana. Una de las primeras decisiones del nuevo presidente podría tener relación con el puesto de director general del club, el encargado de la gestión del día a día. Entre ellas la gestión de la parcela deportiva, donde la entidad ya ha dado los primeros pasos para perfilar el equipo de la temporada 24-25 a la espera de la llegada del nuevo entrenador. Y todo ello con un único objetivo, el mismo al que Eduardo Rubio hacía referencia en su misiva de despedida: «Mi único deseo es que el Club consiga generar la mayor ilusión y la máxima unidad social para que la próxima temporada estemos en Primera RFEF».