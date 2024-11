Jorge Campos, un canterano del Numancia que triunfa en el Real Ávila

Publicado por Félix Tello Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia estará amenazado el sábado por uno de los suyos, por un canterano rojillo que responde al nombre de Jorge Campos y que está triunfando en las filas del Real Ávila a base de goles. El soriano, muy ligado a la localidad de Ágreda, perteneció al organigrama numantino hasta los 17 años que fue fichado por el Valladolid. Pasó por varios equipos y en el club abulense ha encontrado su sitio para ser uno de los fijos en el ataque del míster Miguel de la Fuente. Desea lo mejor para el conjunto de su tierra, pero este fin de semana irá "a por todas" para que los tres puntos se queden en el Adolfo Suárez.

El partido de la Copa del Rey ante el Oviedo significó un antes y un después para Jorge Campos ya que a partido de ahí prácticamente lo está jugando todo con la camiseta encarnada del Real Ávila. "Estoy muy contento por cómo me están saliendo las cosas", indicaba este polivalente futbolista de 24 años que en su día fue una de las joyas de la cantera numantina y que era habitual en las citaciones de las diferentes selecciones inferiores de Castilla y León.

La polivalencia es su principal virtud ya que está jugando en cualquiera de los tres frentes del ataque, aunque últimamente el técnico lo está ubicando como delantero centro. "Soy zurdo y donde más cómo me encuentro es como extremo derecho", señalaba Jorge, quien recordaba que cuando hace dos años fichó por el Ávila "la idea que tenían era que fuese carrilero con llegada desde la defensa".

El que hayan adelantado su posición en el rectángulo de juego no le ha sentado nada mal ya que la pasada campaña tuvo buena relación con el gol y en la actual ya lleva dos tantos, el último el del pasado domingo en Torrelavega que daba los tres puntos al Real Ávila en El Malecón ante la Gimnástica. La UD Llanera fue el otro equipo damnificado del agredeño.

Campos tiene un gran recuerdo de su paso por la cantera del Numancia y agradece que le formaran como persona y como futbolista. Llamó a su puerta en edad juvenil el Real Valladolid y dejó las orillas del Duero por las del Pisuerga. Después fichó por el Atlético Tordesillas en Tercera División y también jugó en el Izarra navarro. De Estella a Ávila para ganarse la renovación el pasado verano.

Campos es rojillo por los cuatro costados y no duda en asegurar que "el Numancia lo llevó en la sangre. No descarto volver algún día". Pero 'lo cortés no quita lo valiente' y entre ceja y ceja tiene ganar el sábado porque "ahora soy un abulense más y voy a ir a muerte para luchar por los intereses del Ávila". El enfrentamiento de esta decimocuarta jornada tiene para él un significado especial y reconoce que "cuando salió el calendario lo primero que hice fue mirar cuándo nos tocaba jugar contra el Numancia y cuándo era el partido en Los Pajaritos".

El soriano en un compromiso de este curso con el conjunto encarnado.

Sobre la buena campaña que están realizando los de la capital amurallada comenta que "estamos haciendo un temporadón porque hay que recordar que somos recién ascendidos". El Ávila ocupa la tercera plaza con 25 puntos y si es capaz de ganar al Numancia empataría a puntos con los sorianos en lo más alto de la clasificación a la espera del marcador del Pontevedra que es segundo clasificado.

Respecto al Numancia de Aitor Calle señala que "para mí es el principal candidato para ser primero del grupo. Por lo que les he visto es un rival muy sólido en defensa y que arriba tiene gol. Es un poco parecido a la idea de fútbol que tenemos nosotros".

En las filas rojillas Jorge tiene un amigo como es David Sanz con el que ya está cambiando impresiones de cómo puede ser el partido del sábado. "Nunca hemos jugado juntos pero somos de la cuadrilla de amigos en Soria". También conoce a De Frutos "con el que jugué en los juveniles del Valladolid" y a dos paisanos de Ágreda como son Bonilla y David Ramos, Corrus. Con Bonilla se podría ver las caras en la banda del Adolfo Suárez en lo que sería "un buen duelo del Moncayo", indica Campos haciendo patria para poner en valor los notables jugadores que salen de Ágreda.