El objetivo del Numancia, recuperar la fiabilidad

Publicado por Jon Ander Uriarte

Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia necesita recuperar la fiabilidad de comienzo de temporada si quiere recuperar el liderato en el Grupo 1 de Segunda Federación, una fiabilidad que pasa por el acierto rematador en ataque y la seguridad defensiva. Tras el empate ante el Guijuelo el equipo de Aitor Calle mantiene la segunda plaza de la tabla a tres puntos del líder, Pontevedra.

El equipo de Aitor Calle ha perdido fiabilidad en los últimos encuentros. El empate ante el Guijuelo es una muesca más en esa tendencia ligeramente descendente del equipo en las últimas jornadas. Los rojillos no merecieron perder ante el equipo chacinero más allá de que pudiera hacerlo hasta el extremo de dar gracias por el punto conseguido a última hora. Ofensivamente, como ya ocurriera ante el Real Ávila, generó un buen puñado de ocasiones. En este sentido, se le puede achacar al equipo no haber tenido más acierto ante la meta rival pero, si se generan ocasiones, tarde o temprano los goles acaban llegando. De hecho, ante el Guijuelo se marcaron dos goles y fue bueno que el canterano Dani Fernández viera puerta. No obstante, es cierto que, en varios momentos del partido y pese a la superioridad numérica, el equipo tuvo dificultades para encontrar vías de agua en la defensa del rival encerrado atrás . Y la sensación es que ante esta situación, de las más complejas de resolver ofensivamente en el fútbol, hace falta tener ideas más claras sobre cómo actuar.

Durante casi toda la temporada el Numancia ha demostrado ser un equipo fiable defensivamente. Hasta el pasado fin de semana era el equipo menos goleado de la categoría, una situación que ha cambiado tras los goles encajados ante el Guijuelo. El Pontevedra tiene ahora ese honor con un gol menos que los rojillos encajados. Esa fiabilidad, que es clave para lograr el objetivo del ascenso como bien explico Aitor Calle a la finalización del partido, se hizo añicos ante el Guijuelo con dos errores impropios del equipo y que el conjunto chacinero supo aprovechar de maravilla. Se trata de errores que quizás, en otros partidos, pasaban menos factura y que en los últimos encuentros han sancionado al equipo.

El Numancia sigue siendo el mejor local de la categoría al haber sumado 18 puntos de 24 posibles y haber encajado únicamente cuatro goles. No obstante, una parte de la fiabilidad como local se ha perdido en los últimos encuentros toda vez que los rojillos han dejado escapar cuatro puntos de los últimos nueve disputados en Los Pajaritos. Los de Calle ganaron ante el Rayo Cantabria por la mínima pero empataron ante el Escobedo con anterioridad y, en el último compromiso, ante el Guijuelo y tres de los cuatro goles recibidos en caído en dos de estos tres últimos choques. Entre medias de estos encuentros se sitúa además la derrota ante la Gimnástica Torrelavega, lo que refuerza la sensación de que a los rojillos se le atragantan equipos de la zona baja de la tabla más allá de que la Gimnástica esté reaccionado en la clasificación. Puntos de los que ojalá no haya que acordarse a final de temporada.

Así queda la clasificación del Grupo 1 de Segunda Federación después de 15 jornadas.HDS

El Numancia encajaba dos goles en Los Pajaritos ante el equipo chacinero y eso era algo que no ocurría desde la pasada temporada, en concreto desde la derrota sufrida en el mes de febrero ante el Illescas y que finalizaba 2-3. Desde ese choque hasta el del pasado domingo, 15 equipos pisaron Soria en competición liguera o fase de ascenso y solo el Guijuelo logró perforar en dos ocasiones la meta numantina. Además de Escobedo y Guijuelo, el Langreo es el otro equipo que ha logrado perforar la meta rojilla en el Municipal.

La tendencia del equipo en las últimas jornadas es ligeramente hacia abajo en contraposición con la ascendente que lleva el Pontevedra, hoy por hoy, el principal rival en esa lucha por el ascenso directo. En los últimos cinco partidos el equipo soriano ha sumado seis puntos frente a los 13 que ha firmado el conjunto gallego. De hecho, el bagaje de los rojillos en los últimos cinco partidos es de los peores de la competición en cuanto al número de puntos sumados. Laredo (0 puntos de 15); Bergantiños y Escobedo (3 puntos de 15); Lanera y Langreo (4 puntos) y Guijuelo (5 puntos de 15) tienen peor saldo que los rojillos en los últimos encuentros.

Aunque no es excusa, la trayectoria del equipo en las últimas jornadas se está viendo afectada por las bajas del equipo, unas ausencias que son recurrentes todas la temporadas. «Llevamos un tiempo en modo supervivencia», señalaba Aitor Calle a la finalización del choque ante el Guijuelo, donde admitía que el parón navideño le vendría bien al equipo para además de recuperar jugadores, quizás también, dar unos días de descanso a otros integrantes de la plantilla que físicamente lo necesitan.

Quedan dos encuentros para ese parón navideño, partidos que el equipo de Aitor Calle luchará por sacar adelante para finalizar la primera vuelta con las mejores sensaciones posibles. El primero de esos rivales recalará este domingo en Los Pajaritos, a las 12.00 horas, un Real Valladolid Promesas que es séptimo en la clasificación con 23 puntos tras ganar en la última jornada al Real Ávila en el Adolfo Suárez (2-3).