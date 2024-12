Rozada: "El Numancia tiene sus puntos débiles, que son pocos"

Publicado por Redacción Soria Verificado por Creado: Actualizado:

El entrenador del Real Avilés Industrial, Javier Rozada, compareció hoy ante los medios y lo hizo para señalar que esperaba que su equipo lo diese todo el último partido de 2024.

El preparador asturiano expresó que el Numancia tiene «jugadores muy dinámicos», y una idea de juego «muy clara». «Destacaría muchas cosas de ellos. Como equipo de la categoría tiene sus puntos débiles, que son pocos, pero vamos a intentar aprovecharlos al máximo y poder hacerles daño», añadió sobre los rojillos.

El técnico indicó que el del Numancia es un partido importante por ser el último del año explicando que queda aún toda una segunda vuelta por delante. De ahí que señalar que no le preocupa la clasificación y sí su equipo, de quien espera que lo de todo el domingo en un partido en el que habrá muchos "micropartidos". Igualmente apuntó que el no poderse sentar en el banquillo por sanción no influirá tanto en el partido ya que su segundo está preparado para dirigir al equipo.

El técnico señaló que tiene la duda de Edu para el choque y las bajas por lesión de Mecerreyes y Gete, así como la de Davo por sanción. Lamentó las bajas sufridas por lesión en la primera vuelta.