El Numancia visita Avilés con el reto de terminar con buen pie 2024

El Numancia cierra esta tarde en Avilés la competición de 2024 y quiere hacerlo de la mejor manera posible, logrando los tres puntos. Una victoria que le permitiría mantener su desventaja sobre un Pontevedra que no falla ya que ayer lograba los tres puntos en el Adolfo Suárez ante el Real Ávila.

Los rojillos se presentan al último encuentro del año con optimismo después de la buena imagen mostrada ante el Valladolid Promesas, una imagen acompañada con el resultado. Repetir esas buenas sensaciones, en forma de ocasiones, es el reto que tiene ante sí esta tarde el grupo que dirige Aitor Calle. Luego, claro está, tener ese acierto rematador en las áreas.

El once de Aitor Calle es una de las dudas para el choque y más tras las buenas sensaciones del último partido. El técnico recupera a Lucas Laso tras sanción pero está por ver si el central cántabro acaba siendo de la partida o se mantiene la dupla De Frutos-Moustapha en el centro de la zaga. De esta decisión depende lo que ocurra en el centro del campo rojillo toda vez que Mousta es un fijo en el once numantino. En punta, Dani Fernández está de dulce tras dos goles en dos encuentros y bien podría repetir en la formación inicial numantina. Aitor Calle tiene las bajas de Dorronsoro y Diego Royo toda vez que Seguín y Dieste han entrenado con normalidad durante la semana.

Lograr los tres puntos en Avilés será tarea difícil pero no imposible. El equipo asturiano es cuarto en la clasificación, un puesto que ocupa en gran medida gracias a sus buena labor como local. El equipo que dirige Javier Rozada, que no podrá sentarse en el banquillo por sanción y en el que militan los ex rojillos Natalio y Soler, es el cuarto mejor local de la competición y en el Suárez Puerta ha dejado escapar siete puntos de los 24 disputados. Los asturianos, que formaron un equipo para ascender, necesitan además los tres puntos para no descolgarse aún más de la primera posición. De cara al encuentro, el técnico local tiene la duda de Edu y las bajas de Davo por sanción, y las de Mecerreyes y Gete por lesión.