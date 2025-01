De Frutos y Diego Royo se someten a pruebas médicas la próxima semana

Publicado por Jon Ander Uriarte

Los jugadores del C.D. Numancia, Óscar de Frutos y Diego Royo, se someterán la semana que viene a sendas pruebas médicas para ver si en la mismas se observa la anomalía que les está provocando molestias en las rodilla y les impide entrenar a las órdenes de Aitor Calle en este inicio de 2025. La entidad rojilla no descarta reforzarse con un segundo central en el mercado invernal.

La entidad rojilla no está teniendo suerte con sus centrales por molestias en la rodilla. Diego Royo se ha perdido casi toda la primera vuelta por este motivo mientras que Óscar de Frutos no pudo viajar a Avilés y no ha podido integrarse en el grupo tras el descanso navideño. En ambos casos no se presumen lesiones de gravedad pero las molestias que sienten ambos futbolistas son los suficientemente importantes como para impedir que puedan desarrollar su trabajo con normalidad.

Por este motivo, según informaron fuentes del C.D. Numancia, ambos jugadores se someterán la próxima semana a sendas pruebas médicas de sus rodillas para ver si en las mismas se observa la anomalía que produce las molestias, unas molestias que en el caso de Óscar de Frutos y, a la espera de evolución, le hacen ser seria duda para el primer compromiso oficial de 2025, el choque del próximo día 12 de enero ante el Compostela en el Vero Boquete San Lazáro.

Llegará al menos un central

Así las cosas, el C.D. Numancia está pendiente del resultado de esas pruebas y del posible tiempo de recuperación de ambos jugadores para ver cómo actuar en el recientemente abierto mercado de invierno en un momento clave de la temporada.

La de central es una de las posiciones en la plantilla del Numancia que no está doblada al cien por cien. Aitor Calle cuenta con Óscar de Frutos, Diego Royo y Lucas Laso para dos posiciones más allá de que otros integrantes de la plantilla como Moustapha o Gexan puedan actuar en esa posición y con garantías tal y como ha ocurrido en algún encuentro de la primera vuelta.

Ante esta situación, agravada por las molestias físicas, a la plantilla se incorporará un central en breve para dar cobertura a esa zona. No obstante, el C.D. Numancia no descarta en estos momentos la incorporación de un segundo central con el que reforzar ese eje defensivo. Todo ello dependerá en parte de los resultados de las pruebas a la que sometan ambos jugadores, el tiempo de recuperación estimado y la evolución de ambas dolencias.

En este sentido, más allá de la inminente llegada de un cuarto central, la entidad rojilla sabe que tiene de margen hasta el próximo 3 de febrero, fecha en el que se cierra el mercado de invierno, para estudiar la posible incorporación de un quinto central a la plantilla. En este sentido, los resultados de las pruebas y la evolución de ambos jugadores durante el mes de enero se antojan claves en la toma de esta decisión.

Desde el C.D. Numancia se es consciente de la importancia de que Aitor Calle cuente con el máximo de efectivos posibles en la segunda vuelta para tratar de alcanzar el objetivo. Por este motivo, dentro de las posibilidades del Club, no es va a escatimar esfuerzos en reforzar la plantilla. Uno de los jugadores que ha mostrado su interés e intención por volver a Soria es Carlos González. El centrocampista canario tiene contrato con el Atlético Sanluqueño hasta final de temporada por lo que resolver su situación con el club andaluz sería el primer paso a dar antes de vestirse nuevamente de rojillo.