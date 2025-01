Aitor Calle: "Lo más importante era lograr la victoria"

Publicado por Jon Ander Uriarte

El entrenador del Numancia, Aitor Calle, señaló que lo más importante en el encuentro ante el Coruxo era la victoria, admitiendo que no había sido el mejor partido de su equipo esta temporada.

«Somos sufridores. Lo mas importante era lograr la victoria y continuar con la senda de la triunfos que se escapó en Santiago. No ha sido el mejor partido del año. Sí hemos sido nosotros en el inicio de la segunda parte pero no hemos rematado las ocasiones que hemos tenido y nos ha tocado sufrir. Ellos no generaron mucho y nosotros hemos tenido el partido controlado aunque con la incertidumbre del marcador y que en cualquier acción se te puede complicar. Estoy contento con el marcador pero tenemos que hacer las cosas mejor si queremos lograr el objetivo», comenzó señalando Aitor Calle.

El preparador numantino señaló que había sido un partido igualado ante un Coruxo con calidad en el centro del campo indicando que «uno de nuestros sellos es que el rival no brilla. No recuerdo que nos hayan generado ocasiones y eso es mérito nuestro», expresó.

Tuvo palabras de elogio para Góngora «un sinvergüenza en el campo, un jugador de barrio de los que no quedan», que aguanta bien hasta el 65 por lo que seguramente no tenga nada. Igualmente tuvo palabra de elogio para Danese, un jugador que «tiene que ir a más», para Ribeiro que «no ha ayudado mucho», y para Asier Grande un jugador joven que ha estado en la cantera del Athletic y Villarreal y que está rindiendo a un gran nivel.

David de Dios considera que el Numancia fue superior

El técnico del Coruxo, David de Dios, no ponía ningún pero a la derrota de su equipo y reconocía que el Numancia había sido superior, indicando que los rojillos son un formación de superior categoría.

El entrenador gallego señalaba en rueda de prensa al final del partido: «La sensación que es Numancia muy superior. Hablamos de un equipo de otra categoría a nivel condicional y a nivel técnico que nos ha permitido lo que nos ha querido permitir. Hemos generado muy poco ante un Numancia que ha sido superior.

«Nos pasa a todos, si empezamos a pensar en partidos que hemos perdido en el minuto 90... al final no hemos sido capaces. No hemos creado ocasiones de gol y la sensación es que íbamos contra un muro. Es cierto que somos un equipo joven y hemos jugado con un juvenil pero la sensación es que estaba más cerca el segundo gol. Sí es cierto que está ahí el yuyu de no cerrar el partido pero es un equipo de otra categoría», añadía el preparador del Coruxo quien explicaba que la intención de su equipo era tener más posesión de la pelota algo de lo que no fueron capaces.

Para finalizar, De Dios hablaba del Pontevedra-Numancia del próximo domingo y señalaba: «Al Pontevedra lo conocemos muy bien, tenemos amigos en común. Son dos modelos diferentes, el Numancia en su modelo es el mejor y el Pontevedra en el suyo es el mejor. Va a ser un partido bonito y va a haber pelea hasta el final cada uno con su estilo de juego».