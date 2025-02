Ribeiro: "He invitado a Bizarrap a que venga a ver al Numancia el día del ascenso en Los Pajaritos"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La celebración de la victoria del C.D. Numancia ante el Fabril el pasado domingo a ritmo de Bizarrap ha tenido una gran repercusión en las redes sociales y Alain Ribeiro, además del artista argentino, es el gran protagonista al ser el autor de una grabación que fue resubida en Instagran por una de las actuales estrellas del panorama musical mundial. Ribeiro cuenta cómo se desarrollaron los acontecimientos y cómo fue su conversación con el Dj, al que invitaba "para que se pase por Los Pajaritos el día del ascenso".

El futbolista numantino se refería al "revuelo" que tenía lugar cuando Bizarrap resubía su historia con el festejo en el vestuario de Abegondo, con la canción 'No me hago el duro no, me hago el durísimo'. "La verdad es que el lunes fue un día movidito a través de las redes sociales. Todavía estoy flipando de que Bizarrap resubiera la historia y de todos los memes que han salido alrededor de la misma". Ribeiro añadía que "es un anécdota para recordar".

La celebración del triunfo con la canción 'No me hago el duro no, me hago el durísimo' no fue algo puntual el pasado domingo ya que los éxitos del Numancia este curso están acompañados de la interpretación de Bizarrap. "Ponemos otras canciones pero se puede decir que esta es el himno del Numancia. Una letra que representa al club y a su afición porque somos duros de roer. Ojalá la canción nos traiga el ascenso para seguir volviéndonos locos con su ritmo", señalaba el vasco.

Ribeiro explica que la historia la subió "sin mencionar" y entiende que fue algún aficionado numantino el que realizó la mención. "Fue el propio Bizarrap el que me habló por Instagran y me dijo que 'me mencionas en la historia y te la resubo'". Dicho y hecho y fue a partir de ahí cuando se desencadenaron los acontecimientos y el Numancia se convertía gran protagonista en las redes sociales.

Alain reconocía que cuando el argentino se puso en contacto con él casi no se lo creía. El mediapunta aprovechaba la ocasión para "darle las gracias por la visibilidad que le ha dado al Numancia. También le invité para que se pase por Los Pajaritos para ver el ascenso a Primera Federación. Estamos esperando la respuesta a esta invitación".

El 'No me hago el duro no, me hago el durísimo' quieren los jugadores numantinos que se vuelva a escuchar este domingo en Los Pajaritos para festejar los tres puntos ante el Llanera. "Estaría muy bien celebrar por megafonía la victoria con la canción. Espero que Suso -el 'speaker' rojillo- lo tenga en cuenta", comentaba Ribeiro.

El jugador se refería a sus preferencias musicales e indicaba que "Bizarrap me gusta mucho. Es un artista que consumo y me sé todas sus sesiones y canciones que interpreta".

"En el centro del campo me siento cómodo"

Aitor Calle tendrá que recomponer el centro del campo del Numancia ante el Llanera ya que no podrá contar con los sancionados Moustapha y David Sanz ni con el lesionado Cristian Delgado. Bajas que hacen que Ribeiro sea una de las opciones en la medular retrasando su demarcación habitual en la mediapunta. "Es una opción y la tendrá que valorar el míster", apuntaba el vizcaíno, quien añadía que "es una posición en la que he jugado otras veces, que me gusta y en la que me siendo cómodo".

Con respecto a la trayectoria del equipo como líder y con sólo una derrota en su casillero, Alain aseguraba que "una de las grandes virtudes de este equipo es el compromiso y la solidez defensiva".

El Numancia tiene entre ceja y ceja el ascenso directo a Primera Federación, una espina que tiene clavada de la temporada pasada. "Claro que nos queremos quitar esa espina y lo tengo muy presente casi cada día. No subir el curso pasado nos hizo tocar fondo y ahora queremos conseguir el objetivo".