La canción de Bizarrap que habla de desamor y se ha convertido en el himno del vestuario del Numancia

Letra de la canción de Bizarrap 'No me hago el duro no, me hago el durísimo' con la que el vestuario del C.D. Numancia celebra las victorias en la presente temporada.

Una canción que habla de desamor y que se ha convertido en el himno de los jugadores numantinos en su carrera de fondo hacia el ascenso a la Primera Federación.

El tema del argentino es todo un himno en el vestuario rojillo, algo que ha volado por redes sociales desde que Bizarrap compartiera la celebración de la victoria frente al Fabril este domingo. Esta es la letra:

Pasamos de estar juntos en la secundaria

A stalkearnos con las cuentas secundarias

Pasa el tiempo y, por más que conozca varias

Tus besos eran cosa necesaria

Y te busqué

Por todo el baile, pero no te encontré

Y sonó la canción que te dediqué

Y ahora me doy cuenta que no, no, no, no

No me hago el duro, no, me hago el durísimo

Pero, en el fondo, te extraño muchísimo

Pasan los día', los meses, y no puedo olvidarte (olvidarte, hey)

No me hago el duro, no, me hago el durísimo

Pero, en el fondo, te extraño muchísimo

Pasan los día', los meses, y no puedo olvidarte (olvidarte)

No me he podido olvidar de ti

Aún guardo lo' recuerdos dentro de mí

¿Pa' qué digo que no, si sí?

Si nunca he conocido alguien así, así, así

Así, así de buena, así, así de loca

Si lo mueve', no existe quien no te reconozca

Cuando ella se me viene pa' adelante, no me pienso tirar pa' atrás

Te doy una media vuelta y, despacito, empieza a bajar

Subime la vara, que das para más

(Ey, ey, ey, ey) vos estás muy buena para hacer caridad

Borraste mi número del celular

Te lo paso de vuelta, porque

Te busqué

Por todo el baile, pero no te encontré (eh, eh-eh)

Y sonó la canción que te dediqué (eh, eh-eh)

Y ahora me doy cuenta que no, no, no, no

(Amigo, dejá de hacerte el duro)

No me hago el duro, no, me hago el durísimo

Pero, en el fondo, te extraño muchísimo

Pasan los día', los meses y no puedo olvidarte (es que no puedo olvidarte, hey)

No me hago el duro, no, me hago el durísimo (no, no)

Pero, en el fondo, te extraño muchísimo

Pasan los día', los meses y no puedo olvidarte (olvidarte)

No me he podido olvidar de ti (ey, ey, ey)

Aún guardo lo' recuerdos dentro de mí

¿Pa' qué digo que no, si sí? (Ey, ey, ey)

Si nunca he conocido alguien así

No me he podido olvidar de ti (ey, ey, ey)

Aún guardo lo' recuerdos dentro de mí

¿Pa' qué digo que no, si sí? (Ey, ey, ey)

Si nunca he conocido alguien así, así, así