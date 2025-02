La autocrítica de Calle: "El Numancia tiene que recuperar la sensación de equipo"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

"Aprender de lo que hicimos mal el otro día". Una frase que resume la inquietud de Aitor Calle de cara al partido del domingo en Langreo después del fiasco del C.D. Numancia de la pasada jornada contra el Llanera. El entrenador rojillo hizo autocrítica sobre el decepcionante empate y para volver a la senda ganadora tiene muy claro lo que tienen que hacer: "Recuperar la sensación de equipo". Una victoria en el Nuevo Ganzábal para asegurar el liderato en el mano a mano ante el Pontevedra. Calle espera la versión del Numancia que hace quince días ante el Fabril lograba un triunfo solvente ante uno de los mejores ataques del grupo.

La versión que quiere Calle de los suyos es muy concreta, la cual ha puesto en práctica en la gran mayoría de los encuentros de la presente temporada. "Tenemos que volver a ser un equipo fiable, con solidez defensiva, con compromiso y solidaridad. Tenemos que recuperar la sensación de equipo que dimos en Abegondo, una sensación que no tuve el otro día ante el Llanera. Siempre antepongo lo grupal a lo individual". Más claro imposible en el dietario del míster numantino.

El de Los Rábanos reconocía en su comparecencia de prensa que el trabajo de la semana ha estado centrado en volver a ser el equipo que les ha llevado al liderato del Grupo 1. Un trabajo que también se ha centrado en el "aspecto psicológico" ya que la remontada del Llanera no es la primera que sufre el Numancia en la presente campaña teniendo en cuenta que el Compostela ya escribió un guión idéntico en el primer envite del presente año. "Tenemos que tener una mentalidad ganadora y saber gestionar la emociones", señalaba Calle. Al técnico se le cuestionó si con el 3-1 el Numancia se relajó en exceso para darle vida al rival y su respuesta fue rotunda al afirmar que "no creo que este equipo peque de confianza".

La realidad es que los sorianos notaron las ausencias de jugadores importantes en el centro del campo como Moustapha y David Sanz, además de Fuentes que recién llegado en el mercado de invierno tampoco pudo ser de la partida contra el Llanera. "Con Gexan y Ribeiro no encontramos lo que buscábamos. Las bajas en el centro del campo las acusamos mucho ante el Llanera", comentaba el míster.

Para Langreo volverá a contar con sus mediocentros de máxima confianza, aunque las malas noticias llegan con la baja por lesión de Ribeiro con unas dolencias en el hombro. Sin Ribeiro parece evidente que es el momento de Carlos González para ocupar la mediapunta, aunque Calle no dio pistas al indicar que "tenemos que acertar en lo que se plantee y en encontrar un once competitivo".

Enfrente estará un Langreo al que el preparador numantino definía como "un equipo competitivo al que es difícil de ganar". Calle explicaba que su derrota por 0-3 de la jornada pasada contra el Fabril juega en contra del Numancia en cuando a la intensidad y las ganas de los asturianos de sacarse la espina este fin de semana.

El entrenador rojillo mostraba su sorpresa por el hecho de que el Langreo presente mejores números fuera de casa que como local. "Me sorprende porque Ganzábal es un campo difícil para los que lo visitan".

Árbitro de Pontevedra: "Hay que aplicar el sentido común"

La designación del árbitro pontevedrés Alberto Gómez Lameiro para el partido entre Langreo y Numancia también fue protagonista en la sala de prensa de Los Pajaritos. Aitor Calle era cauto y sensato al indicar que "lo ideal sería no hablar de situaciones así. No es ni positivo para el propio colegiado y tal vez lo que habría que hacer es aplicar el sentido común. No creo que sea necesaria la designación de un árbitro de Pontevedra teniendo en cuenta el mano a mano por el ascenso directo".