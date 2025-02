Calle estalla contra los árbitros: "Por decisiones arbitrales se nos han escapado puntos y con ello el liderato"

Publicado por Área 11 Langreo Creado: Actualizado:

El entrenador del Numancia, Aitor Calle, realizó una valoración del encuentro y reconoció que su equipo debe ser más resolutivo en este tipo de partidos. El míster rojillo se mostró muy crítico con el árbitro pontevedrés Alberto Gómez Lameiro y apuntó a las decisiones de los colegiados en los últimos encuentros como claves para perder el liderato. "Creo que tuvimos dos penaltis a favor, uno por mano y otro por la disputa de Jony y Liam. El fuera de juego a Sanchidrian no es. Los errores son humanos, pero parece que ahora nos cae todo en contra. En los dos últimos partidos, por decisiones arbitrales se nos han escapado puntos y con ello el liderato».

«Sabíamos que veníamos a un campo donde se nos exigiría mucho. Hemos tenido ocasiones para adelantarnos, pero no hemos sido capaces. Sabemos que aún queda mucho, pero no podemos ceder puntos si queremos lograr el objetivo. Debemos ser más contundentes en el área rival. Es cierto que Dani Fernández ha tenido la última, pero... No podemos esperar tanto para estar cómodos en el campo. Hoy no hemos sido el equipo que queremos ser»., comentaba Calle.

El míster rojillo reconoció que, sobre todo, en la parte final del encuentro, fueron merecedores de un mejor resultado: «Merecíamos algo más porque estuvimos un poco fallones, sobre todo, al final y por el número de ocasiones".

Pablo Acebal, míster del Langreo: "Sufrimos al final"

El entrenador del UP Langreo, Pablo Acebal, se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo contra el Numancia y daba por bueno el empate logrado hasta el ayer líder del Grupo 1 de Segunda Federación: «Hemos jugado un partido que ha sido muy igualado, que sabíamos que iba a ser complicado, como así fue. Nos enfrentábamos a uno de los mejores equipos de la categoría», aseguraba el técnico local.

El míster del conjunto asturiano continuaba valorando el punto logrado en el Nuevo Ganzábal que rompía una racha de dos derrota seguidas. «La primera parte estuvo bastante igualada, sin que pasaran muchas cosas en las dos áreas». Sin embargo, en la segunda parte, por el cansancio físico y quizás por nuestra falta de efectivos, nuestro rival nos apretó más, sobre todo, en los últimos 20 minutos en los que tuvieron alguna opción para marcar. Nos tocó sufrir en el tramo final del encuentro para lograr un punto».