Calle hace autocrítica de la derrota ante el Marino: "Hemos jugado muy mal"

Aitor Calle ha valorado así la derrota ante el Marino: «El balance es negativo, hemos perdido, hemos jugado un mal partido y cuando no haces las cosas bien y el Marino ha estado comodísimo desde el minuto 1. Hemos desaprovechado una oportunidad muy buena de poder sumar, de seguir caminando hacia nuestro objetivo final, hoy ha sido un paso atrás. Debemos ser autocríticos, primero el cuerpo técnico y después los jugadores. Tenemos que mantener al nivel del partido ante el Salamanca de la semana pasada, uno de los mejores de la temporada y después llegamos aquí y nos mostramos como un equipo totalmente diferente. El Marino, sin hacer nada extraordinario, nos ha ganado. Debemos felicitarlos, mirarnos el ombligo y hacer autocrítica».

Insistió en analizar la derrota: «Solo hicimos un cambio respecto la semana pasada pero el partido ha sido totalmente diferente. Hemos estado mal a nivel general y debemos asumirlo. No hemos sido el Numancia que queremos ser. Me ha recordado al partido de Torrelavega, apenas hemos chutado a puerta».

Preguntado si las tempraneras tarjetas a Danese y Moustapha han condicionado el juego del equipo, el míster del Numancia ha afirmado que «las tarjetas han sido criterios arbitrales pero debemos dar una mejor versión y me da mucha pena la imagen que hemos dado».

Aitor Calle también subrayó que botaron muchos córners y fabricaron muchos centros laterales pero apenas remataron ninguno con peligro. "Siendo tan inocentes es imposible generar peligro y menos ante un rival como el Marino, como ha disfrutado Morcillo. Estaba encantado un jugador con experiencia como él».

Por último, alabó al Marino en contraste con el mal partido de su equipo y dejó un mensaje de cara a lo que resta de temporada: "El Marino es un equipo con experiencia que ha aprovechado sus armas ante un rival, el Numancia que ha estado mal en todos los aspectos del juego, el remate, el juego de transición, el juego posicional, etc. Solo nos queda pedir disculpas a toda la gente que ha viajado hasta Luanco pero, ojo, no debemos rasgarnos las vestiduras, es solo nuestra segunda derrota en liga y también hacemos muchas cosas bien. De lo que se trata es que no nos vuelva a pasar lo de hoy ante el Marino».

Manel Menéndez: "El Marino ha sido mejor en las dos áreas"

Manel Menéndez empezó la rueda de prensa felicitando a sus jugadores: «Los felicito porque han hecho un gran esfuerzo. Desde el minuto 1 el equipo ha salido con la intención de pelear todos los balones, tanto las primeras jugadas como las segundas. El Numancia, además, es un equipo que es todo lo contrario que el Pontevedra, mete muchos balones aéreos y con mucha precisión porque tienen calidad y, además, muy físicos. Hemos estado muy bien, nos han metido muchos centros laterales y córners pero hemos estado muy acertados. En definitiva, muy feliz y muy contento por la victoria, también necesaria viendo los resultados que se están produciendo por abajo».

Sobre el análisis del partido, añadió: «Hoy el campo estaba mejor y hemos intentado combinar para desesperación del Numancia. Hemos sido valientes y los que han salido del banquillo también han jugado con esa intención. Teniendo el balón los queríamos hacer correr y lo hemos hecho bien, ellos han tenido varias llegadas pero no ocasiones claras y nosotros hemos tenido una triple ocasión al final para sentenciar».

Por último, el míster del Marino, dio la clave de la victoria: «Hemos sido mejores en las dos áreas. Defendimos muy bien los balones aéreos y tuvimos alguna ocasión clara. Sé que podemos ganar a cualquier equipo de la categoría pero nos falta tener continuidad. Ese genio y casta que hemos sacado hoy debemos sacarla cada partido». El Marino de Luanco pone fin a una mala racha de cuatro jornadas en las que sólo había sacado dos puntos.