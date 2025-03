Calle sólo piensa en el Laredo: "Las prisas y las ansiedades no son buenas"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia comienza ante el Laredo su particular 'semana de pasión' en la que posteriormente le esperan el Pontevedra el miércoles y el Escobedo el domingo. Un calendario apretado para el que Aitor Calle quiere ir paso a paso y así centrarse en el partido más inmediato porque "las prisas y las ansiedades no son buenas". El entrenador rojillo sólo piensa en ganar al colista, un encuentro el de este sábado en el que apostará por las rotaciones en el once. No quiere saber nada del enfrentamiento en Avilés del líder ya que "dependemos de nosotros".

Si el Numancia se impone al Laredo lo que tiene seguro es que el sábado dormirá como líder, condición que mantendría si el Pontevedra no es capaz de ganar el domingo al al Avilés. Cábalas que no están en la cabeza de Aitor Calle ya que en lo único que está centrado es en sumar los tres puntos ante el Laredo a partir de las 17.00 horas de este sábado. "Estamos vivos, no dependemos de nadie y lo que ganamos lo quiero ganar yo, no por los resultados de los rivales", señalaba el míster.

Calle lanzaba un mensaje de tranquilidad hacia esos aficionados que se han podido impacientar después de la derrota en Luanco que hacía que el Numancia perdiese el liderato. "Sabemos que tenemos una gran responsabilidad y nos estamos dejando el alma en nuestro trabajo y es con el trabajo la mejor forma de sacar esto adelante. Las prisas y las ansiedades no son buenas". A la afición numantina le pide su colaboración porque "es el momento de estar todos juntos. Necesitamos su aliento y su confianza".

El técnico rojillo reconocía que personalmente había tenido una semana mala tras perder en el campo del Marino de Luanco. "Una semana complicada en la que me ha costado dormir". Calle analizaba la derrota del pasado fin de semana e indicaba que "el plan de partido no nos salió. Con su gol el partido cambió porque nos generó mucha ansiedad".

El pasado es Luanco y el presente y el futuro del Numancia es vencer al Laredo. Para este compromiso el de Los Rábanos no ocultó que contempla hacer rotaciones en el once ya que por delante tiene tres encuentros en poco más de una semana. "Es el momento de demostrar ese fondo de armario", apuntaba. Habrá que ver cuáles son los planes del técnico a la hora de darle forma al once de un Numancia que contará con las bajas de Cristian Delgado, Alain Ribeiro y Royo.

Los sorianos recuperan a De Frutos después de superar su lesión y de cumplir la pasada jornada un partido de sanción por acumulación de tarjetas amarillas. Sobre la opción de ver este sábado al de Aranda de Duero como titular, Calle comentaba que "la mejor manera de que coja ritmo es jugando".

Calle quiere que el Numancia recupere ante el Laredo la versión de hace dos semanas cuando superó con solvencia al Salamanca en el que tal vez ha sido el mejor partido de los rojillos en lo que va de temporada. "A tope salimos todos los días, pero lo que pasa es que los planes de partido no siempre salen como se quiere".

Un Numancia que mande sobre el campo ante un Laredo del que no se fía el preparador numantino. "En este grupo no hay rival pequeño", aseguraba. Calle continuaba analizando al colista e indicaba que "las dos áreas le han penalizado mucho". El Numancia es claro favorito para ganar, pero el míster avisa que "tendremos que hacer las cosas muy bien para ganarles".