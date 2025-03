'Palo' del Numancia ante el colista (0-0)

Impotencia de un Numancia que, a pesar de no jugar un buen partido ante el colista, estrelló cuatro balones en la madera.Mario Tejedor

El C.D. Numancia da un paso atrás claro en su pelea por el ascenso directo al no pasar del empate a cero ante el colista Laredo y este domingo, si el Pontevedra gana en Avilés, se podría quedar a cuatro puntos del liderato. Los rojillos se estrellaron contra los cántabros en un mal partido y también contra la madera al mandar cuatro balones al palo. Jony y Grande en la primera parte y Góngora y Godson en la segunda se toparon con los postes para negarle la victoria a un Numancia que el próximo miércoles está obligado a no perder en Pasarón.

Las rotaciones aparecieron en el once de Aitor Calle con hasta cuatro novedades que afectaron a todas las líneas del equipo. Así, en la línea defensiva Grande y De Frutos regresaban a la titularidad, el central después de haber superado una lesión que le había mantenido en el dique seco desde en penúltimo partido del año pasado ante el Valladolid Promesas. Grande ocupó el puesto de Gexan en el lateral derecho y De Frutos el de Mendibe en el eje de la zaga. En el puesto de doble pivote Marc Fuentes tomaba el testigo dejado por David Sanz, que con cuatro amarillas era protegido por el míster. En el ataque aparecía de nuevo Dani Fernández dejando en el banquillo a Sanchidrián. El resto de efectivos fue el que jugaba hace una semana en Luanco, aunque con un dibujo diferente ya que Calle apostaba por jugar con dos puntas y se olvidaba de la figura de la mediapunta.

El partido arrancaba con buenas sensaciones ya que el Numancia estrellaba dos balones en la madera por medio de Jony y Grande tras un buen centro de Bonilla. Pero fue un espejismo porque al equipo rojillo le faltó intensidad y ritmo para hacerle daño a un Laredo que vivía muy cómodo ante el juego previsible y demasiado lento de los locales.

La puesta en escena del encuentro no iba a ser el reflejo de lo que pasaría después en una primera parte en la que el Numancia careció de ideas para desbloquear el entramado defensivo de los cántabros, que al ver que no sufrían en su área se animaban a intentar cosas en ataque.

El encuentro era de poca calidad y desde ese doble palo en el minuto dos hasta el veinte no pasó absolutamente nada en ninguna de las dos áreas. Una internada de Marc Fuentes que ganaba la línea de fondo y que no encontraba rematador iba a ser lo poco destacable en el plano ofensivo en Los Pajaritos. El Numancia se quiso animar con un disparo de Góngora primero y otro de Dani Fernández que no encontraron los tres palos de un Laredo que estaba teniendo una tarde de placer.

Los cántabros se fueron para arriba y avisaban con un remate de Poo demasiado desviado. Se había cumplido la primera media hora de juego y el Numancia no carburaba. Incluso se llevaba un susto cuando Bonilla estuvo cerca de marcar en propia puerta en su intento de taponar un centro de Arruabarrena desde la derecha. Se quedó en un susto y ya hasta el tiempo de descanso el Numancia siguió sin aparecer con un juego muy lento en el centro del campo y en el que se abusaba del balón en largo. Los numantinos tenían que cambiar radicalmente en su aptitud y en su actitud para superar en la segunda parte al colista.

El Numancia mejoró en la reanudación y ya en los primeros compases de la segunda parte Carlos González y Fuentes llevaron peligro hacia el marco de Puras. El equipo soriano estaba inclinando el campo hacia el marco visitante, aunque sin un buen juego y sin ideas claras para romper la zaga del rival.

Pasaban los minutos y estaba siendo un querer y no poder por parte de un Numancia que seguía pecando de un juego demasiado directo. otra vez Carlos González y Fuentes llevaban peligro pero no se abría el marcador. El nerviosismo empezaba a aparecer en un Numancia que veía como el palo escupía un buen disparo de Góngora desde la frontal. Restaba un cuarto de hora y ahora era Bonilla el que obligaba a Puras a sacar la manopla para impedir el 1-0.

Calle, casi a la desesperada, daba entrada al canterano Godson y su apuesta estuvo a punto de salirle bien ya que el africano se topaba con la madera en una acción que bien pudo haberle hecho héroe del numantinismo. Casi sin tiempo para más finalizaba un partido que deja al Numancia casi sin red en su pugna con el Pontevedra por la primera posición.