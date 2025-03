Calle: "A ciertos jugadores les ha faltado ganas y hambre"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Aitor Calle no se mordió la lengua en la sala de prensa de Los Pajaritos y en su comparecencia apuntó a algunos de sus jugadores acusándoles de falta de actitud a lo largo del encuentro ante el colista Laredo. "A ciertos jugadores les ha faltado ganas y hambre". Frase contundente del entrenador del C.D. Numancia, quien criticó el exceso de individualismo en equipo para asegurar que jugando así "es imposible lograr el objetivo".

El empate a cero no le dejó a Calle un sabor a derrota, aunque el míster reconocía estar "decepcionado con el resultado". Un punto ante el Laredo por "no hacer las cosas bien. Tampoco hemos tenido acierto ni esa pizca de suerte para ganar el partido". Clara referencia a los cuatro balones estrellados en la madera. "No hemos estado al nivel", sentenciaba el de Los Rábanos.

Calle no vio a ese "equipo coral que ha volado cuando ha hecho las cosas bien". Por ello el técnico espera recuperar cuanto antes el estilo y la identidad que ha permitido al Numancia liderar durante muchas jornadas la clasificación.

Para Calle el Numancia no fue un bloque y afirmaba que "ha habido demasiado individualismo". Echó de menos la sensación de equipo y ello "ha generado nervios y ansiedad".

El preparador numantino espera que los suyos reaccionen en Pontevedra "para volver a ser un equipo competitivo. Los lamentos y los lloros no valen de nada. Para ganar tenemos que dar nuestra mejor versión". Eso sí, quiso tirar de optimismo en un momento complicado al comentar que "no podemos tirar la toalla ni volvernos locos. Tenemos que levantarnos".

Por ultimo, Calle elogiaba a Cristian Godson, que al minuto de saltar al campo mandaba un balón a la madera. "Es un chico humilde y trabajador y ha estado muy cerca de sacar los tres puntos. Se lo merece y seguro que va a llegar lejos en el fútbol".