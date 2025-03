Aitor Calle: "El único equipo que ha merecido la victoria ha sido el nuestro"

Publicado por ÁREA 11 Pontevedra Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Numancia, Aitor Calle, visiblemente enfadado, consideró que su equipo mereció mejor suerte sobre el césped de Pasarón ya que fue el que dispuso de las ocasiones ante un equipo local que se adelantó en una acción en la que había fuera de juego. El preparador de los sorianos señaló que el equipo gallego especuló con el resultado, utilizó artimañas poco deportivas y estuvo favorecido por el colegiado.

Aitor Calles destaca tras la conclusión del partido: "Yo creo que nos hemos merecido mucho más. Después de analizar mucho al Pontevedra creo que ha hecho uno de los partidos más rácanos con mucha diferencia. Me voy frustrado, creo que el único equipo que ha merecido la victoria ha sido nosotros, pero no hemos estado acertados. Hemos hecho un inicio muy bueno, el Pontevedra se ha adelantado en una jugada en fuera de juego bastante claro y a partir de ahí lo hemos intentado, con ganas, pero con poco acierto. Hemos hecho todo lo necesario menos marcar para llevarnos como mínimo el empate. Sin embargo, creo que lo justo hubiera sido ganar el partido".

"Nos ha ganado un Pontevedra que menos a fútbol a jugado a todo, ha especulado con el resultado, ha estado favorecido por las decisiones arbitrales, ha dado menos tiempo de prolongación cuando se ha perdido mucho más, y un jugador ha cortado un contragolpe dos metros dentro del campo cuando ya había sido sustituido. Con este tipos de artimañas nos ha ganado el Pontevedra y, encima, he tenido que aguantar desde la grada que los llamaran leñeros. Y resulta que nos ha ganado un equipo que solamente ha hecho trampas", añadía el máximo responsable del banquillo soriano.

Aitor Calle continuó señalando que "los únicos que hemos generado ocasiones hemos sido nosotros. Estoy diciendo que han habido decisiones que han favorecido al Pontevedra, y nosotros hemos hecho todo para ganar. Hemos hecho un partido noble, con el corazón, pero hay cosas que no todo vale". Añadía el técnico vizcaíno que "me voy orgulloso porque hemos anulado al Pontevedra, hemos generado muchas ocasiones claras y con ganas de darle la vuelta a esta situación. Todavía estamos vivos a pesar de este resultado. Estaban frustrados y llorando mis jugadores tras el partido. Nos vamos tristes pero estoy muy orgulloso de ellos. Me da pena que no hemos podido sacar nada positivo de Pasarón".

La opinión de Yago Iglesias

Por otra parte, el técnico del Pontevedra, Yago Iglesias, dijo en rueda de prensa que "no voy a valorar lo que ha dicho el técnico del Numancia. Solamente voy a decir que en la primera parte se ha visto un partido de dos buenos equipos, creo que el Numancia es un equipazo que tiene unos de gran nivel de otra categoría. Sabíamos de la dificultad y parecido al de la ida. Creo que ellos tuvieron ocasiones, pero en la primera parte nosotros les hicimos correr y les generamos problemas. En la segunda mitad, se jugó de forma diferente por la presión más alta de ellos. No tuvimos posesiones largas como estamos acostumbrados y tuvimos que ponernos el mono de trabajo. El Pontevedra ha estado muy bien defensivamente".

También indicó que "creo que mis jugadores han estado de diez. No voy a quejarme de los árbitros porque a nosotros también nos han perjudicado. Unas veces te ayudan y otras veces no", y añadió que "en los dos lados hubo tensión por lo que nos jugábamos los dos. Queda mucho y puede pasar de todo. Hoy vamos a disfrutar nosotros y es un paso que tenemos que aprovechar. Esta todo muy igualado. Estamos con mucha ilusión de hacer grandes cosas. Nos ha tocado ser un equipo metido atrás por el rival que nos enfrentamos".