El Numancia, contra viento y marea

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia regresa este domingo a la competición y lo hace con el objetivo de regresar a la senda de las victorias, un triunfo que le permita dejar atrás los tres últimos tropiezos ligueros y no ampliar su desventaja sobre el líder. Para ello deberá superar a un Escobedo que es el peor local de la categoría.

El equipo rojillo regresa al verde, en este caso artificial, en lo que puede ser el mejor remedio para digerir la derrota sufrida en Pasarón y los correspondientes condimentos antideportivos de algunos de los jugadores del Pontevedra y cuyos rescoldos aún humean. Lo hace con poco tiempo de recuperación y también con un buen trasiego de kilómetros entre medias. También siendo consciente de que necesita sumar los tres puntos para recuperar confianza y mantenerse a la estela de un líder que aún tiene que dejarse puntos de aquí a final de temporada.

Lo hace igualmente siendo consciente de algunas de las debilidades mostradas en los últimos encuentros, entre ellas la de no haber visto puerta en los tres últimos pese, en algún compromiso, haber tenido ocasiones de sobra marcar. No obviando tampoco que no ganan lejos de Soria desde que el pasado 9 de febrero se impusiera al Deportivo Fabril. No hay mejor antídoto contra la depresión que el gol y la victoria.

Aitor Calle no podrá repetir el once que jugó en Pontevedra al no poder contar con Dieste, que tendrá que cumplir un partido de sanción por acumulación de tarjetas, y De Frutos, sancionado con dos encuentros tras su expulsión en Pasarón. Danese, según informó el técnico en rueda de prensa, no puede ser de la partida por una lesión muscular y estas ausencias hay que sumar las de los lesionados de más larga duración, Christian Delgado y Diego Royo. Por aquello de las rotaciones David Sanz, que no jugó en Pontevedra, podría regresar a la titularidad y hay que ver si Laso vuelve al eje de la zaga o el técnico apuesta por retrasar a Moustapha.

Enfrente del Numancia estará un Escobedo que lucha por la permanencia en la categoría por lo que no lo pondrá fácil. El debe del conjunto cántabro radica en su casa ya que es el peor local de toda la categoría, un campo de hierba artificial, en el que acumulan una victoria, siete empates y cinco derrotas.