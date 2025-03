Manu Calleja: "Tenemos que ir a por el Numancia desde el pitido inicial"

Publicado por Redacción Soria Creado: Actualizado:

El entrenador de la Gimnástica Torrelavega, Manu Calleja, ha analizado el partido del domingo ante el C.D. Numancia, un choque en el que ha indicado que deben ir de inicio a por los tres puntos pese a la dificultad de un rival que aún no ha perdido en su estadio.

El equipo cántabro debe sumar de tres en tres si quiere salvar la categoría y por ello el preparador de la Gimnástica, sin obviar el potencial de los rojillos, abogue por salir de inicio a por el partido: "El Numancia va segundo en la clasificación pero por plantilla podría perfectamente ir primero. Es un de los candidatos para el título, junto con Pontevedra o Avilés tienen un potencial superior al resto. Es cierto que están en una dinámica no muy positiva pero no quita para que tenga una gran plantilla y seguro que quieren salir de la situación en la que se encuentran ganándonos. Por eso hay que ser conscientes del potencial del rival al que te enfrentas y de la dificultad del partido".

"Como decimos siempre, eso da igual, tenemos que ir por los tres puntos, tenemos que ir a por ellos desde que piten, sabiendo contrarrestar sus fortalezas, su juego aéreo, el balón parado, las transiciones y los futbolistas de calidad que tiene los equipos que están llamados a ganar el título. Creo que tenemos que ser nosotros más nunca, no cometer errores, no sufrir con su juego directo, no sufrir con sus transiciones y tener personalidad para tener el balón en su campo, un poco en la línea de la segunda parte en Salamanca. Que no hayan perdido en casa habla bien de su potencial", ha añadido.

Manu Calleja ha reconocido que su equipo recala en Soria mermado por las bajas pero bien en lo anímico tras el triunfo del pasado fin de semana, una victoria que añade un plus de motivación al reto de jugar ante el Numancia en Soria.