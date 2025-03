Gexan podría haber dicho adiós a la temporada

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Las primeras informaciones sobre la lesión de Gexan no son nada positivas. A falta de confirmación oficial, el lateral derecho numantino podría decir adiós a lo que resta de temporada y comienzo de la siguiente.

Las primeras exploraciones realizadas, que deben ser confirmadas por la resonancia magnética a la que se somete el jugador este lunes, indican que el futbolista tiene roto el ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha. Desde la entidad soriana se quiere esperar a ver el resultado de dicha resonancia por mantener un hilo de esperanza de que la lesión del jugador no sea finalmente tan grave pero se admite, como ya señalara Aitor Calle, que la cosa no tiene buena pinta.

El director deportivo del C.D. Numancia, Álex Huerta, ha confirmado que, independientemente del diagnóstico definitivo, la entidad no reforzará ese perfil derecho para el tramo final de temporada y menos ahora que se recuperan jugadores en la línea defensiva- "No vamos a fichar a nadie porque tenemos a Asier y la polivalencia de Mendibe, que en los últimos partidos en el Intercity ya jugó como lateral derecho. Además Diego Royo y Danese ya entrenan con el grupo", expresa el director deportivo numantino.

Gexan, que fichó por la entidad soriana por una temporada el pasado verano, se lesionó el pasado domingo en el transcurso del encuentro ante la Gimnástica Torrelavega en una acción verdaderamente desafortunada ya que el futbolista había entrado al terreno de juego tres minutos antes en lugar de Asier Grande.

Otro de los jugadores que se someterá esta semana a una resonancia magnética es Carlos González. El jugador, que tuvo que ser sustituido por lesión, sufre un pinchazo en el isquiotibial, una dolencia que habrá que valorar una vez se tenga el resultado de la prueba a la que se somete el viernes. En cualquier caso el jugador canario no estará a disposición de Aitor Calle para jugar ante Rayo Cantabria. De cara a ese encuentro el técnico vizcaíno recupera a Óscar de Frutos, Javi Bonilla y David Sanz. Cristian Delgado ya jugó 45 minutos el pasado fin de semana e irá acumulando juego y sensaciones mientras que el regreso de Danese y Diego Royo, dado que trabajan con el grupo, está más cercano.

Quedan cinco jornadas para que termine la fase regular

Tras la victoria ante la Gimnástica Torrelavega del pasado domingo y el empate del Pontevedra ante el Bergantiños los rojillos se han situado a cinco puntos del liderato cuando quedan 15 puntos en juego para que finalice la fase regular. La tarea de acabar primero la fase regular sigue siendo complicada por la desventaja y el margen de puntos que restan pero matematicamente sigue habiendo posibilidades. El partido a partido cobra en este tramo final más relevancia que nunca.

La duda es ¿son suficientes esas cinco jornadas para recortar la desventaja? El Pontevedra, pese al liderato, está dando signos de debilidad, especialmente a domicilio. Los de Iago Iglesias no han ganado lejos de casa en este 2025, de hecho han sumado tres puntos de 18 a domicilio desde enero. En este sprint final tienen que jugar lejos de casa en El Helmántico y El Malecón mientras que en Pasarón, donde sí son muy fiables, reciben a Llanera, Laredo y terminan la temporada ante Real Ávila.

Estas son las cinco jornada que quedan para que finalice la temporada regular.HDS

En otras palabras, las trayectoria de los gallegos invita a pensar que aún se dejará algún punto de aquí a final de curso. La otra duda es si el equipo de Aitor Calle, que no está fino en cuanto a juego, será capaz de sacar los 15 puntos que tiene hasta el final de curso. En este sentido, los rojillos tiene tres desplazamientos y ninguno de ellos es fácil. Rayo Cantabria, Guijuelo y Real Valladolid son los rivales lejos de Soria a los que hay que visitar mientras que en casa se recibe a Real Ávila y Real Avilés Industrial.

"Con el triunfo ante la Gimnástica Torrelavega se ha hecho lo más importante que era cortar la dinámica negativa de la que veníamos. Sigo siendo optimista pero hay que ser realistas. El ascenso directo está complicado y, si no se llega, hay que ir lo mejor preparado al play off", expresa Álex Huerta quien admite que el equipo no está en estos momentos en su mejor versión si bien el equipo ha empezado algún efectivo para el tramo final de temporada.