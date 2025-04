Calle: "Tenemos que recuperar nuestra identidad"

Publicado por Área 11 Santander Creado: Actualizado:

Así valoró el míster del Numancia la derrota: "Sin duda, lo más negativo del partido es el resultado. Estamos con pena porque creo que hemos merecido más y al final estamos en un momento en el que los errores nos están condenando. Hemos demostrado durante toda la temporada ser un equipo muy sólido y fiable y ahora mismo nos están matando en las áreas, con muy poco nos están haciendo mucho daño. Hoy el inicio bueno y hemos tenido dos o tres ocasiones que podrían haber cambiando el devenir del partido igual que pasó con la Gimnástica pero hoy no lo hemos conseguido y en cambio ellos sí que han sacado mucha rentabilidad. Hemos conseguido empatar pero no ponernos por delante en la primera parte y nada más empezar la segunda parte nos han marcado y al final los rivales aprovechan los errores. Y después ha sido un quiero y no puedo. El equipo lo ha intentado pero ya estamos en una fase de precipitación, toma de malas decisiones y esto es lo que tenemos que corregir, la falta de solidez defensiva y el acierto en el área rival porque hoy hemos tenido ocasiones para, como mínimo, haber logrado un empate".

Y añadió: "Hemos sido un equipo que en 25 jornadas solo había encajado una derrota y ahora llevamos cuatro en las últimas cuatro jornadas. Tenemos que ser inteligentes y volver a recuperar nuestras señas de identidad, tenemos que recuperar lo que éramos hace unas jornadas. Este es el objetivo de cara a lo que queda de temporada".

Aitor Calle reconoció que "el fútbol es un estado de ánimo y lo de Pontevedra fue traumático pero lo que tenemos que hacer ahora es confiar más que nunca en nuestro trabajo y recuperar la identidad de las primeras 25 jornadas porque somos los mismos. Es una labor más de psicólogo pero tenemos que entrenar aspectos defensivos para recuperar el nivel al respecto y trabajar duro para recuperar lo que éramos".

Por último, señaló que "ahora más que los números lo que me preocupa es la plantilla. Tenemos que recuperar a los chicos porque están tocados, la semana de las tres derrotas nos hizo daño y tenemos que entender que tenemos que volver a lo que hemos hecho bien esta temporada. Esto es lo que nos va a llevar a conseguir el objetivo".

Ezequiel Loza

El entrenador del Rayo Cantabria se mostró muy satisfecho por la victoria: "Ha sido un partido precioso, vibrante y con los dos partidos a por la victoria. Gracias al trabajo de todo el equipo nos hemos llevado el partido ante un rival tan poderoso como el Numancia. Ha sido un partido precioso que hemos tenido la suerte de llevárnoslo y ahora a mirar más hacia arriba que hacia abajo".

Preguntado por su condición de matagigantes (también cayó el Pontevedra ante el filial racinguista), Ezequiel Loza ha respondido: "Nos gusta jugar más con los equipos de arriba porque siempre es una motivación extra porque tienen grandes jugadores. El equipo está en un momento muy bueno, hemos cogido la forma que queríamos y el modelo de juego. Todos están con muchísima confianza y se está demostrando. Además, el césped ha mejorado muchísimo y nos está ayudando a jugar mejor y hoy se ha demostrado y tenemos que seguir así".

Sobre las opciones de playoff del equipo, Loza ha señalado que "la categoría es tan complicada que tienes que ir partido a partido, la clasificación te pone en tu lugar, hacia arriba o hacia abajo. Con buenos resultados quizás lleguemos a los puestos de playoff. Nosotros tenemos que ser ambiciosos y buscar ese objetivo".