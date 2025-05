El Numancia ante la hora de la verdad

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia afronta este domingo la hora de la verdad. Después de 15 días de una mini puesta a punto en fase regular, el equipo de Aitor Calle visita al Getafe B en el partido de ida de las semifinales de la fase de ascenso a Primera Federación. Lo hacen con el objetivo de obtener un resultado positivo que les permita rematar esa primera ronda el próximo domingo en Los Pajaritos.

El equipo soriano disputará desde este domingo, y ojalá sea hasta el próximo 1 de junio, su segunda oportunidad de dar el salto a Primera Federación tras no poderlo hacer de forma directa en fase regular. Durante la fase regular, exceptuando el mes de marzo, el equipo de Aitor Calle se ha mostrado como un grupo fiable, seguro atrás, al que era difícil marcarle un gol y que arriba, mucho o poco y con mejor o peor juego, generaba ocasiones suficientes como para llevarse el partido. En algunos de esos encuentros la imagen fue incluso realmente buena.

Ofrecer esa versión y acercarse a esa mejor versión es lo que necesitará el equipo soriano ante el Getafe B y en la siguiente ronda para cumplir el objetivo. Para hacerlo esta tarde Aitor Calle hará cambios en su once tras las pruebas de los últimos días, un once base que no será muy diferente al que ha utilizado durante parte de la temporada. Con jugadores como Kuda, Bonilla, Grande, De Frutos, Moustapha, Christian Delgado, Sanchidrián o Ribeiro casi fijos en el once a falta de concretar alguna que otra posición. No podrán ser de la partida por lesión Gexan, Mikel Mendibe y Teijeira.

Los rojillos llegan a la cita en un buen momento tras acumular cuatro triunfo seguidos. Ocurre todo lo contrario que su rival de hoy, un Getafe B que, después de toda la temporada en zona de play off, se clasificaron sobre la bocina tras sumar tres derrotas seguidas. Aún así, el rival no deja de ser un filial de un Primera, un equipo joven y con talento que, en un buen día, puede hacerle un traje a cualquiera. De ahí que los rojillos deban cuidar muy bien las espaldas ante la velocidad y la calidad del ataque azulón. No será fácil ganar a los azulones en su campo, un equipo que esta temporada solo ha perdidos dos partidos como local.