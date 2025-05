Unai Mendía: "Veo la eliminatoria al 50%"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El entrenador del C.D. Teruel, Unai Mendía, ha señalado esta mañana en su comparecencia ante los medios turolenses que ve la eliminatoria ante el C.D. Numancia de este domingo en Los Pajaritos al «50%», añadiendo que si hacen las cosas bien «tienen opciones de ascender», y significando que «vamos a ir por todo».

El preparador donostiarra, que asegura tener a toda la plantilla disponible salvo los lesionados de larga duración, ha comparecido para explicar que ve «la eliminatoria al 50% y si lo hacemos bien tenemos opciones de ascender», enviando una mensaje de confianza a la afición mudéjar al considerar que la eliminatoria ante el Numancia es similar a la vivida ante el Atlético Baleares, otro rival de mucha entidad al que lograron superar. «Ya lo sacamos una vez y vamos a intentar hacer conseguirlo otra vez», ha sentenciado.

El técnico prevé un partido «complicado», por un equipo soriano que ya en Pinilla complicó el juego de los suyos, un Numancia al que «es difícil hacerle ocasiones, un equipo defensivamente ordenado, a nivel de duelos son ganadores», por lo que cada equipo con su plan de juego intentará llevarse el partido. «¿Qué espero? Espero un partido muy complicado que contra un equipo que en casa tiene unos números impresionantes», ha subrayado el responsable del banquillo turolenses.

Unai Mendía no ha profundizado mucho en el Numancia que se espera en Los Pajaritos dentro de ese juego de estrategias en partidos importantes que maneja todo entrenador. Considera que hará lo que ha hecho toda la temporada, algo que hace bien puesto que ha quedado segundo en Liga. «Tienen un estilo de juego y es un estilo en el que creen. Es una idea que Aitor lleva al máximo, que en otros lados le ha dado resultado y ha competido muy bien. Espero el juego que hacen ellos, el Numancia es un campo es un equipo que te complica muchísimo, te compiten muy bien y por eso tiene los números que tienen», ha indicado el preparador del equipo turolense. Pese a esta situación complicada, Unai Mendía ha recordado que su equipo también hace cosas muy bien y por eso puso en apuros a los rojillos en la ida. «Tenemos que buscar que el partido vaya hacia donde nosotros queremos. Veremos si ante 8.00o aficionados somos capaces de imponernos», ha resaltado para aseverar que no cree que por jugar ante tantos aficionados empiecen el partido perdiendo si bien no ha obviado que en caso de empate final es el Numancia el que logrará el salto de categoría.

Unai Mendía ha afirmado que su equipo llega a la eliminatoria en un gran momento, algo que lleva ocurriendo desde que su equipo se liberó al lograr la permanencia en la categoría. Ha resaltado la importancia de tener acierto ante la portería rival, algo que les faltó en Pinilla pero que, ha recordado, estuvo presente ante el Atlético Baleares en tierras insulares (2-5). «Ya hemos visto que cuando llevamos el partido a nuestro terreno, un ritmo alto, de buenas combinaciones, combinaciones por dentro y por fuera y tenemos también jugadores que tienen números importantes», en referencia a goleadores como Peru Ruiz o Le Normand, entre otros.

Para finalizar el técnico ha reconocido que, pase lo que pase, será un partido que él y sus jugadores recordarán siempre y no ha escondido estar dolido por la mala gestión que el C.D. Teruel ha hecho de las entradas que le cedía el Numancia, una gestión que impedirá que «nuestros familiares y allegados puedan estar», en el campo de Los Pajaritos.