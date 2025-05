El Numancia B visita al Betis de Valladolid para jugar el primer partido por regresar a Tercera

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El Numancia B afronta esta tarde en Valladolid el primero de los dos asaltos de la final para regresar a Tercera Federación tras un par de temporadas en categoría regional. La cita será a partir de las 18.00 horas en el terreno de un Betis pucelano que finalmente acabó en la segunda posición del Grupo B de la Primera Regional de Aficionados. El objetivo del filial numantino es conseguir un buen resultado en la ida para sentenciar el salto de categoría dentro de una semana en la Ciudad Deportiva.

El equipo de José Luis González eliminaba en la prórroga al Salamanca B y ahora se verá las caras con un experimentado y veterano Betis que apeaba en semifinales al Turégano, equipo al que ganaba los dos partidos. Los dos segundos clasificados del cada uno de los grupos de la Regional de Aficionados se jugarán la única plaza que da derecho al ascenso vía play off.

El Numancia intentará conseguir un buen resultado en el feudo del Betis para rubricar el ascenso en casa, siguiendo la hora de ruta marcada en las semifinales cuando empataba en Salamanca para ganar 3-1 en Soria. Pero el doble enfrentamiento ante el Betis tendrá otros condicionantes diferentes ya que los béticos tiran de mucho oficio para ganar sus partidos y la final promete ser muy larga.

El filial numantino tiene el factor campo a su favor, aunque no decidirá no decidiría el ascenso en caso de una eliminatoria igualada ya que, a diferencia de lo que sucede con el primer equipo numantino, el desempate sería tras la tradicional tanda de penaltis y el vencedor desde los once metros sería el que asciende-

El Numancia B llega a esta final en un momento muy dulce después de los últimos resultados en los que ha firmado once victorias y dos empates. El equipo entrenado por José Luis González se ha mostrado intratable en una segunda parte de la temporada en la que no conoce la derrota. Para ver el último partido perdido del Numancia B hay que remontarse al pasado 3 de noviembre cuando en la jornada octava caía por 0-1 ante el Coca. Fue el máximo goleador de los dos grupos de la Primera Regional de Castilla y León y el segundo menos goleado de la categoría, sólo superado por el Colegios Diocesanos que únicamente ha recibía 16 tantos.

Descenso en 2023

El Numancia B bajaba a Regional de manera matemática en abril de 2023, a falta de tres jornadas para el final de la Liga y se despedía de una categoría en la que había militado durante las últimas 22 temporadas. El equipo rojillo perdía 0-3 ante la Ponferradina B y esta derrota, junto a la victoria del Becerril, hacía que el equipo ya fuera matemáticamente de categoría regional. La temporada 2022-2023 fue difícil para los canteranos numantinos ya que estuvieron todo el curso en la zona baja de la tabla. La campaña la comenzaba Carlos Ortega como entrenador pero los malos resultados llevaron a la destitución del técnico soriano, que fue relevado en el banquillo por el salmantino Pablo Cortés quien no pudo enderezar el rumbo del filial.