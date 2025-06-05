Televisión
El guiño de Netflix al 'thriller' del CD Numancia
La popular plataforma responde en X a un seguidor numantino que afirmaba que lo de los últimos dos años daba para una serie
La situación del CD Numancia en los últimos años da para una historia cargada de emociones y no todas positivas. Tanto es así que hubo quien propuso en redes sociales la situación para una serie de Netflix. Y Netflix respondió. Lo hizo con un guiño a los aficionados, aunque toca conformarse con un achuchón más que con una producción televisiva.
Todo parte de una publicación en X, antes Twitter, del usuario @GolSinVAR en la que recuerda el aniversario del feliz ascenso del Yeclano... y por tanto de la tristeza del CD Numancia por no haberlo logrado.
En los comentarios el usuario @Nachito_d_blas recuerda que en los últimos años "tenemos para coleccionar" y el "trauma" empieza a ser costumbre anual. @Numantinox responde que "podemos llamar a @NetflixES y que estudien nuestro caso para una serie intriga, drama y terror".
Netflix entra a la mención para declinar la propuesta, pero consolar a la afición numantina. "Tenemos las máquinas un poco a tope... ¿os sirve un abracito?", responden desde la plataforma con el emoticono del abrazo.
Las respuestas van desde la propuesta para que adquieran el club a un "no creo que tengas a día de hoy en cartelera algo tan dramático". Un poco de ironía y sarcasmo para aliñar la decepción de la parroquia numantina. Y "un abracito", que no viene mal.