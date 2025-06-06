La cara y la cruz de los cinco grupos de Segunda Federación

El CD Guadalajara ha sido el mejor equipo de los 90 que han integrado la Segunda Federación está temporada.CD Guadalajara

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Las finales de los play off de ascenso pusieron el punto y final a la temporada 2024-2025 en Segunda Federación y el balance del curso deja la cara y la cruz en los cinco grupos de la cuarta categoría del fútbol español. Mientras del Grupo 5 subían a Primera Federación hasta tres equipos, del 4 sólo ascendía el Juventud Torremolinos.

Guadalajara, Cacereño y Talavera son las escuadras triunfadoras en el Grupo 5 con sus respectivos ascensos. El Guadalajara lo hacía como campeón, siendo el mejor equipo de los 90 que integran la categoría. El Cacereño eliminaba en la final del play off al Estepona y el Talavera daba buena cuenta del Torrent para colarse en Primera Federación. Rayo Majadahonda y Getafe B se quedaban sin premio.

Por contra, el Juventud Torremolinos, como campeón, es el único equipo del Grupo 4 que la próxima temporada competirá en la tercera categoría del fútbol español. El UCAM Murcia y el Estepona se quedaban a las puertas, mientras que el Atlético La Unión y el Antoniano cayeron en las semifinales del play off. Por lo tanto, el grupo ha sido el que peores prestaciones ha dado en la fase decisiva de la competición.

Por el contrario, los representantes del Grupo 5 (compuesto por madrileños, extremeños, castellanomanchegos y canarios) son los que más alegrías han proporcionado a sus aficiones en las eliminatorias. Así, han logrado el salto de categoría el Talavera y el Cacereño, este último después de superar al Estepona por un global de cinco tantos a tres. También jugará en Primera Federación perteneciente a este grupo, el CD Guadalajara tras alzarse con el título de campeón con varias jornadas de antelación.

En el Grupo 1 subían Pontevedra y Real Avilés mientras que Numancia, Deportivo Fabril y Real Ávila se quedaban en el camino. En el Grupo 2, el Teruel seguía la estala del Arenas de Getxo y la campaña que viene militará en Primera Federación tras ganar en Los Pajaritos, donde se impuso por cero a uno al CD Numancia en la prórroga. Los turolenses finalizaron quintos en la Liga. SD Logroñés, Eibar B y Utebo naufragaban en la promoción.

De igual modo, ha conseguido meter dos equipos en Primera Federación el Grupo 3, con los ascensos del Europa, como campeón, y del Sabadell que se deshizo del UCAM Murcia, incapaz de remontar el dos a uno en contra de la ida. El partido en La Condomina concluyó con empate a cero. Atlético Baleares, Sant Andreu y Torrent no superaban la criba del play off.