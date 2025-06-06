Aitor Calle: "Mi prioridad es el Numancia, es lo primero que voy a valorar"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

Aitor Calle se encuentra en estos días en "ese proceso de aceptación" de todo lo sucedido el pasado domingo sobre el césped de Los Pajaritos y que culminó con el no ascenso del equipo a Primera Federación. Días después de lo ocurrido, el preparador numantino admite que tiene fuerzas para seguir la próxima temporada en el banquillo de Los Pajaritos, algo que depende en último término del acuerdo al que lleguen los propietarios de Club. "Mi prioridad es el Numancia y es lo primero que voy a valorar", subraya el técnico.

El C.D. Numancia está en un proceso de reflexión para analizar lo ocurrido durante este curso y valorar qué hacer de cara al curso 25-216. De esa reflexión, de ese compás de espera depende, entre otros, el futuro en el banquillo de Aitor Calle. El técnico bilbaíno no pudo lograr el objetivo del ascenso de categoría tras una temporada que, salvo en algún mes, el equipo, más allá de la brillantez del juego desplegado, fue bastante regular. En el último partido el equipo pudo lograr el objetivo pero no lo consiguió dejando bien visible la delgada línea, delgadísima línea, que separa el éxito del fracaso en un deporte en el que prima el resultado y no suele haber paciencia con proyectos a medio o largo plazo.

Aitor Calle se reunió esta semana con jugadores y rectores de la entidad y ahora está pendiente de que los propietarios decidan qué hacer para el próximo curso, si apostar por la continuidad en el banquillo o cambiar el rumbo de la nave. Al respecto, el técnico tiene claro que le gustaría seguir en Los Pajaritos: "Ya dije en rueda de prensa que había un objetivo claro que no se ha conseguido pero que el trabajo durante la temporada ha sido bueno. Ha faltado la guinda. Quiero ayudar al club a conseguir el objetivo, mi prioridad es el Numancia y Soria y es la primera opción a valorar. Es lo que me hacía más ilusión y la sigo manteniendo. También sé que no conseguir el objetivo puede tener consecuencias".

El técnico asegura sentirse orgulloso del trabajo realizado junto al resto de su equipo, un trabajo que se valora especialmente cuando se está dentro, al tiempo que reitera que es plenamente consciente de que no conseguir el objetivo puede tener consecuencias. "Hay mucha gente que solo se fija en el resultado. Hay otra parte que mira un poco más allá, al trabajo realizado", expresa para considerar que se hizo un trabajo y se consiguió una base interesante.

De cara a los aficionados rojillos, también para aquellos especialmente críticos tras no haber logrado el objetivo, Aitor Calle indica que "está siendo un momento complicado para toda la familia numantina", y muestra su confianza en que en futuro "ese punto de suerte cambie". "Le pido perdón por no haber podido conseguir el objetivo, es lo que más pena me da. Dio mucha tristeza ver a mucha gente llorando, estábamos todos disgustadísimos. También creo que el Numancia no va a cejar en su empeño y que conseguirá el ascenso más pronto que tarde. La familia numantina tiene que ser más numantina que nunca", subraya.

Cinco días después de perder ante el C.D. Teruel el técnico reconoce estar aún "en ese duelo". "Había puesta mucha ilusión y suceder de la manera que sucedió, fue muy cruel. Estoy en esa fase de aceptación, asumir lo sucedido, intentar aceptarlo y coger fuerzas".

El técnico señala que desde el domingo ha recibido muchas llamadas de amigos y conocidos que le han llamado para darle ánimo tras lo sucedido, gente que bien vio el partido del pasado domingo o ha seguido la evolución del equipo durante toda la temporada. "La gente te llama y te intenta animar porque es consciente de la desilusión. Trabajamos mucho y no lo conseguimos. Fue además de una manera muy cruel, en el tramo final del partido y sin capacidad para reaccionar cuando hicimos méritos para conseguir el objetivo", asevera el técnico bilbaíno.

El C.D. Numancia está en compás de espera, a que los patronos indiquen la dirección a tomar para la próxima temporada. Un futuro del que está pendiente un Aitor Calle que, si bien no ha logrado el objetivo del ascenso y más allá del juego propuesto, en las formas ha demostrado que se ajusta a la sensatez que debe regir el banquillo soriano.