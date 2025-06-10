¿Una Segunda Federación con más equipos de Castilla y León que nunca?

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia seguirá la próxima temporada en una Segunda Federación que podría tener más equipos que nunca de Castilla y León en el caso de que el Burgos Promesas logre el ascenso. Si el filial burgalés da el salto desde Tercera División serían hasta siete los conjuntos de la región que militarían en la cuarta categoría del fútbol español. Una Liga que, a falta de confirmación oficial en la próxima Asamblea de la Federación Española de Fútbol, arrancaría el primer fin de semana de septiembre, días 6 y 7.

El Burgos Promesas eliminaba al Atlético Tordesillas en la final regional por el ascenso a Segunda Federación y ahora jugará la final nacional ante el UD Castellonense, campeón de la Comunidad Valenciana. Será una eliminatoria a doble partido y si el filial burgalés sube haría que Castilla y León contase con hasta siete equipos en la categoría. C.D. Numancia, Real Ávila, Valladolid Promesas, Salamanca UDS, Gimnástica Segoviana y Atlético Astorga tienen plaza asegurada en Segunda Federación.

C.D. Numancia, Real Ávila, Valladolid Promesas y Salamanca UDS son los conjuntos que continúan de la campaña pasada, en la que el Guijuelo de Salamanca perdía la categoría bajando a Tercera Federación. El Atlético Astorga lograba el ascenso directo como campeón del Grupo VIII de Tercera Federación, mientras que la Gimnástica Segoviana bajaba de Primera Federación. Ahora la duda está en saber qué puede hacer el Burgos Promesas en la final por el ascenso que jugará este fin de semana en su partido de ida y al siguiente el de vuelta.

El mapa futbolístico de Castilla y León en Segunda Federación tendría representación en siete de las nueve provincias y sólo Zamora y Palencia se quedarían sin equipo, siempre y cuando el Burgos Promesas certifique el ascenso.

Castilla y León estaría representada en Segunda Federación por siete equipos si logra el ascenso el Burgos Promesas.HDS

La temporada pasada Castilla y León contó con cinco equipos en Segunda Federación (Numancia, Real Ávila, Salamanca, Valladolid Promesas y Guijuelo). Durante el ejercicio 2023-2024 fueron hasta seis las escuadras regionales las que militaron en la división (Zamora, Guijuelo, Numancia, Valladolid Promesas, Arandina y Gimnástica Segoviana). En el curso 2022-2023 los representantes castellano y leoneses fueron también seis (Valladolid Promesas, Zamora, Guijuelo, Palencia Cristo Atlético, Burgos Promesas y Gimnástica Segoviana). En la primera temporada que se puso en marcha esta Segunda Federación, campeonato 2021-2022, los participantes de la comunidad autónoma fueron cinco (Numancia, Burgos Promesas, Salamanca, Gimnástica Segoviana y Palencia Cristo Atlético).

Si finalmente son siete los equipos de Castilla y León los que militen en la Segunda Federación habrá que ver cómo puede ser la composición de los cinco grupos para los intereses del Numancia. La pasada campaña el club soriano estuvo encuadrado en el Grupo 1 con el resto de los equipos de la región. Hace dos ejercicios, 2023-2024, el Numancia militó en el Grupo 5 con la Segoviana. En la temporada 2022-2023 el Numancia jugó en Primera Federación, pero de los seis equipos de la comunidad cinco actuaron en el Grupo 1 y sólo la Segoviana se fue el Grupo 5. En el ejercicio 2021-2022 mandaron al Numancia al Grupo 3, Palencia Cristo Atlético, Segoviana y Salamanca jugaron en el Grupo 1 mientras que el Burgos Promesas actuó en el Grupo 2.