El Numancia incrementa el presupuesto y mantiene su estructura para subir a Primera Federación

El C.D. Numancia incrementará su presupuesto y mantendrá su actual estructura para intentar un nuevo asalto a la Primera Federación. Así lo dejó claro el presidente del club, Patricio de Pedro, en una comparecencia de prensa en la que estuvo acompañado por el vicepresidente, Javier Jiménez, y el director deportivo, Álex Huerta. La decisión de quién será el entrenador del equipo la próxima temporada sigue en el aire y la idea es que una docena de futbolistas del curso pasado continúen vistiendo la camiseta rojilla. Gexan, Bonilla, Danese y Godson tienen contrato en vigor.

Una hora de explicaciones de los dirigentes sorianos del Numancia para analizar la situación del club tanto en materia económica como en la parcela deportiva. En lo económico, Patricio de Pedro indicaba que "en estos momentos no se debe nada a nadie. La estabilidad económica sigue". El presidente se refería a las pérdidas de 1.180.000 euros del ejercicio pasado y al mismo tiempo afirmaba que el presupuesto 2025-2026 "será algo superior al del año anterior. Haremos un esfuerzo si Huerta lo necesita". Hay que recordar que el presupuesto 2024-2025 de la entidad fue de 2.805.160 euros.

La clave para "hacer un club equilibrado" es contar con más ingresos y ese es el desempeño de los mandatarios numantinos. "Tenemos que buscar más implicación institucional y más apoyo", señalaba De Pedro. El presidente tiene entre ceja y ceja "llegar al fútbol profesional" y para ello apuesta por "mantener" la actual estructura del club.

De Pedro también se refería a la opción de adquirir más acciones del club en un futuro: "Se nos llena la boca de Numancia, pero hay que poner dinero". En referencia a los propietarios de Ecuador, dueños mayoritarios del Numancia indicaba que "ellos no nos lo van a regalar". Patricio dejaba entrever que el tejido empresarial soriano debería apostar por el club.

En materia deportiva la prioridad en estos momentos es definir el nombre del entrenador que llevará el timón numantino y el nombre de Aitor Calle sigue estando encima de la mesa. "La contratación del entrenador la queremos hacer lo antes posible", comentaba Huerta, quien reconocía que se habían reunido con Calle para analizar la campaña pasada. Tanto el presidente como el director deportivo dejaban claro que la elección del técnico se tomará en Soria. "La proposición del nombre del entrenador será mía y Patricio y Javier serán los que validen", informaba Huerta. Declaración que corroboran las palabras de Patricio de Pedro en las que afirmaba que "Ecuador no se mete en nada en lo deportivo. Son unos socios muy cómodos. Tenemos plena autoridad".

La próxima semana se conocerá el nombre del nuevo míster para así seguir dando pasos en la confección de una plantilla que en estos momentos cuenta con cuatro jugadores con contrato. Huerta informaba que Gexan, Danese, Bonilla y Godson estarán en el Numancia 2025-2026. Sobre Godson explicaba que "tendrá ficha del filial, pero a todos los efectos será de la primera plantilla".