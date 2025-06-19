El Numancia da continuidad a los técnicos de sus dos principales equipos de la cantera

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

José Luis González y Fredy Vera seguirán en el Numancia B y en el equipo juvenil de Liga Nacional. Dos renovaciones que, aunque no están firmadas, se dan por hechas en el club rojillo de cara a la próxima temporada 2025-2026. Continuidad en los banquillos de los dos principales equipos de la cantera numantina.

El Numancia B lograba brillantemente el ascenso a Tercera Federación y lo hacía de la mano de José Luis González desde el banquillo. La temporada del filial ha sido de sobresaliente, especialmente en una segunda vuelta espectacular y en un play off de ascenso en el que demostró ser el mejor de los cuatro conjuntos que participaron.

En el club numantino están encantados con el trabajo realizado por José Luis González y dan por segura su continuidad. Seguirá José Luis González y también lo hará Pablo García Borque como segundo técnico.

Aunque no está concretada una fecha, el Numancia B comenzará la pretemporada a finales de julio de cara a un inicio de la Liga que en Tercera Federación sería el fin de semana del 13 y 14 de septiembre.

En lo que se refiere a la composición de la plantilla del Numancia B, la idea es la continuidad del bloque de futbolistas que conseguían el ascenso. Se reforzarán algunas posiciones, pero un número importante de futbolistas seguirán vistiendo los colores rojillos.

Respecto al conjunto juvenil A, Fredy Vera continuará una temporada más al timón del banquillo. El equipo de la Liga Nacional echará a andar a finales de julio o a principios de agosto.

Por otro lado, la Ciudad del Fútbol acoge este fin de semana los dos últimos partidos oficiales de la temporada 24-25 para la cantera del C.D. Numancia. El equipo infantil B se juega el ascenso y el cadete B cierra el curso. El infantil B se jugará el ascenso a la Segunda Regional Infantil en esta última jornada. El rival será el Burgos B.

El Numancia cadete B no ha tenido tanta suerte y jugará por ganar, pero sin efectos en la clasificación. Su rival será el Internacional Vista Alegre en un enfrentamiento que comenzará el sábado desde las 12.00 horas.