El ex numantino Kudakovskiy ficha por el Atlético Sanluqueño
El arquero ruso jugará en Primera Federación en el equipo gaditano
El Atlético Sanluqueño ha anunciado esta tarde la incorporación a sus equipo para la próxima temporada del excancerbero del C.D. Numancia, Petr Kudakovskiy, por lo que el arquero jugará la próxima temporada en Primera Federación.
El arquero ruso ha militado en la entidad rojilla durante las últimas dos temporadas tras un paso previo por Sporting de Gijón, Izarra, Mérida y Levante. Esta temporada alternó algún encuentro bajo palos con Dorronsoro pero se acabó convirtiendo en un fijo de la portería al jugar 25 encuentros en fase regular, 24 como titular, además de los cuatro partidos de play off de ascenso y el de Copa del Rey ante el Sporting.
El destino del arquero ruso no es el único que se ha conocido hoy y que afecta a ex jugadores del Numancia. Esta mañana la Unión Atlética anunciaba el fichaje de Asier Grande.
El C.D. Numancia tiene en estos momentos cinco jugadores en plantilla para la próxima temporada tras el anuncio realizado ayer de la renovación de Moustapha Gning. Con todo, la prioridad pasa por conocer el nombre del técnico que sustituirá a Aitor Calle como máximo responsable del banquillo de Los Pajaritos.