El Numancia muda de piel

El C.D. Numancia ha presentado este viernes la nueva indumentaria para la temporada 25-26, una camiseta que se inspira en los aficionados que han arropado al equipo esta campaña y que viene acompañada por el lema 'Un sentimiento que nos une'. La nueva equipación del equipo soriano ya está disponible en tiendas físicas y online.

La presentación de la nueva equipación ha sido presentado en el Hipermercado E'leclerc y se ha hecho con el deseo, en palabras del presidente numantino, Patricio de Pedro, de que "nos lleve a conseguir lo no conseguido", en el curso 24-25. Por décimo novena temporada consecutiva la firma Errea elabora el equipamiento de la entidad soriana, una relación "estable y duradera". "No sé si hay marcas que hayan ido tanto tiempo de la mano", ha explicado en la presentación el responsable de marketing de la entidad rojilla, Javier del Pino.

Junto con las camisetas se ha lanzado un vídeo en redes sociales que lleva el lema 'Un sentimiento que nos une' y que quiere ser un homenaje a la afición que apoya al equipo a lo largo de la temporada, incluidos los desplazamientos. "Es el alma del equipo y del club", ha expresado Del Pino respecto a la afición rojilla.

Una de las novedades en la indumentaria de este año está en el spónsor principal de la elástica. DPM Logística toma el testigo de Grupo Herce en el frontal. Asesores Silleras en el cuello, Caja Rural de Soria en mangas y parte trasera, Metálicas Los Linajes, Hipermercado E'leclerc, Ayuntamiento y Diputación de Soria es la otra publicidad que se porta en la equipación.

Toda la indumentaria de juego, sin cuello salvo la roja, tendrá como novedad una tira en el costado en el que aparece el caballito de Soria. Las dos primeras equipaciones se mantienen fieles a los colores de los últimos años. Rojo para la primera camiseta de juego y blanca y morado para la segunda en homenaje al Soria C.F. "En la primera equipación hemos realizado un diseño especial. El protagonista es el Castillo de Soria, un castillo del Siglo IX de la época de la reconquista que es lo que simboliza, la reconsquista de éxitos que es lo que mueve al club", ha expresado David Ramón, responsable de Errea en la Península Ibérica quien ha explicado que en la segunda indumentaria se ha buscado a través de nuevas estampaciones y gráficos acercarse al mundo de la moda.

La tercera indumentaria es la que más cambia respecto a la del curso pasado porque cambia de color si bien el tono amarillo ya se ha utilizado en el club numantino, tal y como recordó el responsable de Errea. En este sentido, David Ramón indicó que esta tercera equipación es un tanto especial en el fútbol español ya que las mangas y el pantalón de la misma simula al tejido de los pantalones vaqueros. "Se trata de que el Numancia tenga una equipación distinguida porque se merece los mejores diseños", ha recalcado.

La equipación de los porteros será un único color, en negro y azul. En el caso de la primera tendrá como contraste algo de verde pistacho y en la segunda el contraste lo pondrá el negro. La camiseta de paseo de verano, con cuello normal, será negra con detalles en rojo y la ropa de entrenamiento será azul para la camiseta y negro el pantalón.

La nueva indumentaria numantina se realiza con la misma tecnología que la del año pasado. La camisetas ya están a la venta y disponibles desde esta misma tarde en los puntos de venta habituales así como online. El precio de dicha indumentaria no varía respecto al curso pasado con un descuento del 20% para los abonados del club.