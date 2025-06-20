La Segunda Federación se completa este domingo con la vuelta del play off de ascenso

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

La Segunda Federación se completa este domingo con la celebración de los partidos de vuelta del play off de ascenso. Dieciocho equipos se juegan la temporada a una carta en Tercera Federación. Y es que ese es el número de finalistas que disputarán por una de las nueve plazas vacantes en Segunda Federación de cara al curso 2025-2026. El grueso de los encuentros se juegan el domingo por la mañana por la tarde y para el sábado únicamente está programado el Burgos Promesas-UD Castellonense.

Si al término del encuentro el marcador global está igualado habrá prórroga y, de persistir el empate, habrá penaltis. En esta ronda no se tendrá en cuenta la clasificación de la liga regular. El domingo por la tarde el Numancia conocerá el nombre de las noventa escuadras que integrarán la Segunda Federación 2025-2026.

Además del Burgos Promesas-UD Castellonense, los otros emparejamientos serán los siguientes: Rayo Vallecano B-Varea, Atlético Monzón-UE Porreres, Cayón-Socuéllamos, San Fernando-Girona B, Beasain-Cortés, Lealtad de Villaviciosa-Llerenense, Sarriana-Atlético Pulpileño y Real Jaén CF-Club Atlético Central.

El Numancia, por su parte, tiene previsto iniciar la pretemporada en la tercera semana de julio y ya son varios los partidos amistosos que tiene cerrados a lo largo del verano. Muchos de estos partidos de preparación serán por las localidades de la provincia. La Liga en Segunda Federación arrancará el fin de semana del 6 y 7 de septiembre. Habrá que ver cuál es la composición de los cinco grupos que integran la categoría.