Abel Segovia: "Este Numancia será un equipo reconocible, del que la afición se sienta orgullosa"

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria

El técnico sevillano Abel Segovia y ejerce como nuevo responsable del banquillo de Los Pajaritos para la temporada 25-26. El C.D. Numancia ha presentado esta tarde a su nuevo entrenador quien subrayó que su equipo será un conjunto «reconocible», del que sus aficionados puedan sentirse «orgullosos», más allá de los resultados. El preparador admitió su gusto por el fútbol de elaboración, otra cosa es que los rivales lo permitan, y emplazó a trabajar desde ya en una plantilla que contará con una base de jugadores de la temporada que está a punto de finalizar.

Abel Segovia, que compareció en rueda de prensa junto al presidente, Patricio de Pedro, y el director deportivo, Álex Huerta, agradeció el interés mostrado por el Numancia por hacerse con sus servicios, un interés que apuntó, fue clave para recalar en Soria: «Si estoy aquí es gran parte por el interés de que yo y mi cuerpo técnico estemos aquí. A mi me presentan el proyecto, me dicen lo que es el Numancia, un histórico con lo que hay detrás, la masa social que tiene, una ciudad donde se respira fútbol. He tenido la suerte de venir aquí a jugar y conocía el ambiente y, sobre todo el proyecto. Soy mucho de proyecto, de personas y que me quieran. Ellos me han querido y quería estar con ellos».

«Soy un entrenador joven, metódico, que le gusta trabajar. Me gusta un juego elaborado desde inicio, ir creando superioridades, encontrar hombres libres, sobre todo en la última parte, último tercio del campo, la velocidad y la verticalidad. Mi equipo, cuando me lo permiten, son equipos que presionan alto, mientras más lejos estemos de nuestra portería, creo que es mejor. Me gusta atacar pero, para atacar bien, necesitamos un equipo que compita bien y que defensivamente trabaje bien que tanto bloque alto, medio o bajo lo domine perfectamente», añadía el preparador andaluz a la hora de definir lo que le gusta sobre el terreno de juego.

En este sentido, Segovia aseguró que no le gustan la comparaciones con ningún otro entrenador expresando que es un preparador que «quiere que su equipo compita en cada minuto de cada partido y que cada entrenamiento sea mejor y cada jugador sea mejor».

El nuevo técnico rojillo no es ajeno a la historia del club en las fases de ascenso en las dos últimas temporadas, una situación que ha abogado por «olvidar», y desde ya empezar a crear ilusión en el proyecto de la temporada 25-26 yendo todos de la mano. «Creo que tenemos que ir todos en el mismo barco y empezar a trabajar desde ya. Tenemos que hacer un equipo competitivo y el Numancia va a ser un equipo muy reconocible, un equipo con identidad y de la que su afición va a estar muy contenta con su equipo y muy orgulloso. Los resultados serán lo que tengan que ser, ojalá sean muchas victorias, pero los aficionados van a ver un equipo muy reconocible y, sobre todo, se van a sentir orgullosos de lo que vienen a ver aquí», ha resaltado para añadir que «con trabajo, esfuezo y dedicación», se puede reenganchar a la afición ya son los valores que definen una familia y un equipo. «Vamos a intentar hacer el equipo más competitivo posible y, como he dicho, nos vamos a dejar la vida por este proyecto», ha recalcado.

Ha admitido que es importante mantener un bloque de la pasada temporada, un grupo en el que había jugadores bastante interesantes que «merecen estar aquí». «La base va a ser la dela temporada pasada. Es importante acertar con lo que venga y elevar el nivel de lo que ya había», ha expresado para cifrar una plantilla compuesta por 21 ó 22 jugadores y dar cabida a jugadores de la cantera. Igualmente aseguró no tener preferencia por ningún grupo de competición al no depender del propio Numancia reiterando que «en el que nos toque competiremos, seremos un equipo reconocible», subrayando que «estaremos cerca del conseguir el objetivo que nos proponemos».

Durante la presentación, el presidente del Numancia, Patricio de Pedro, ha expresado su deseo de que Segovia se adapte bien al frío soriano añadiendo su deseo de ver «un fútbol bonito» y lograr el ascenso sin tener que esperar a los play off para no sufrir tanto.

Por su parte, Álex Huerta ha agradecido el trabajo realizado por Aitor Calle y Pablo Ayuso y les deseó suerte en el futuro. El director deportivo reconoció que se quiere contar con una base de jugadores de la pasada temporada «por nivel, conocimiento del club y sentimiento de Numancia», un grupo que podría ser de 10 ó 12 jugadores.

Huerta explicó que la pretemporada podría empezar hacía el 21 de julio si bien se está pendiente de saber cuándo comenzará oficialmente la temporada. Sobre el grupo en el que jugar, apuntó que la temporada pasada ya se dijo aquel que no fuera un trastorno económico para el club, o que hubiera una compensación al repecto, y que permitiera viajar a los aficionados, algo que podría cambiar este año en el Grupo 1 con la presencia de equipos como Segoviana oBurgos Promesas entre otros equipos de Castilla y León.

Durante la composición del técnico se dio a conocer la composición del staff técnico si bien aquí faltan aún algunos retoques. Abel Segovia llega con Rafael Mauricio Pérez Guerrero ‘Padilla’ y Alejandro Martín Martínez como segundo entrenador y preparador físico. Junto a ellos continúan David Ramos como preparador físico-readaptador y David Salazar como entrenador de porteros.