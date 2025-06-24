El Numancia sube un 10% los abonos para la próxima temporada y crea el carnet infantil

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia incrementa un 10% sus abonos para la próxima temporada y crea el carnet infantil para menores de 18 años con el objetivo de seguir potenciando la masa social joven en la grada de Los Pajaritos. Estas, además la diferencia de precios entre las renovaciones y las altas, fueron las grandes novedades en la presentación de los abonos 2025-2026, un acto en el que estuvo presente del presidente rojillo, Patricio de Pedro, y el responsable de marketing, Javier del Pino. De Pedro consideró los nuevos precios "razonables" e indicó que ""no es un buen numantino el que no se abone por este incremento".

Unas declaraciones que tal vez no sienten nada bien entre los seguidores del Numancia, que a partir del 17 de julio podrán renovar o dar de alta sus carnet en las oficinas de Mariano Vicén o realizarlo con anterioridad desde el día 7 vía on line. Una campaña que tiene el lema de 'Numancia nunca se rinde' y que está acompañada por un vídeo que refleja la pasión de un abuelo (Jacinto) y de un nieto (Luca) por los colores rojillos.

De Pedro reconocía que "hemos intentado ajustar al máximo los precios y entiendo que son precios razonables porque el IPC (Índice de Precios de Consumo) ha subido un 20%. No es un buen numantino el que no se abone por este incremento. La subida no puede ser una excusa. Entiendo el cabreo, pero si de verdad eres un buen abonado lo suyo sería renovar". Y es que según el dirigente rojillo muchos de los clubes de Segunda Federación tienen unos precios más altos de sus abonos.

Precios de los abonos 2025-2026

Precios de los abonos del Numancia para el próximo curso.

El Numancia contó el curso pasado con una masa social de 3.708 socios y De Pedro apuesta porque la afición "siga manteniendo el apoyo. El equipo nos necesita a todos más que nunca". El directivo hablaba de las ventajas de contar con el carnet y se refería a entrar gratis en el primer partido de Copa del Rey y podré presenciar los partidos del Numancia B en Tercera Federación, además de todas las jornadas del primer equipo en Segunda Federación. También recordaba que el Numancia había sido uno de los pocos clubes que no cobró a sus abonados en los encuentros del play off de ascenso.

Del Pino analizaba los detalles de la campaña de abonados y en primer lugar hacía hincapié en la novedad del abono infantil para menores de 18 años, iniciativa que quiere rebajar el precio del abono joven. "Por 50 euros de coste se puede ver toda la temporada desde el fondo sur", indicaba. En el resto del estadio el precio del abono infantil es el mismo que el precio del abono joven. Del Pino destacaba que con este nuevo carnet se pretende continuar "con el relevo generacional" entre los socios de la entidad. El responsable de marketing explicaba que "la masa social joven es el futuro del club" y ofrecía datos que reflejan que el abonado joven es el que más ha crecido en los últimos años, un 46% en relación al 16% de crecida del carnet de más de 65 años y del carnet adulto. En lo que se refiere a los precios de los abonos, Del Pino dejaba claro que las renovaciones tendrá ventajas frente a las nuevas altas.

Uno de los retos del club es potenciar la digitalización de las renovaciones y de las altas y para ello es el propio Numancia el que asumirá los gastos de gestión para beneficiar al socio.