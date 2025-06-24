El partido ante el Atlético de Madrid de la pretemporada ante el Numancia está en el aire

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El ya tradicional partido de pretemporada que en los últimos veranos disputaban el C.D. Numancia y el Atlético de Madrid en El Burgo de Osma está en el aire por motivos de agenda del equipo colchonero, que el lunes quedaba eliminado del Mundial de Clubes. Así lo reconocía el presidente del Numancia, Patricio de Pedro, cuando se le preguntaba sobre la pretemporada numantina.

El enfrentamiento entre rojillos y rojiblancos era ya una parada obligada en la segunda quincena del mes de julio, aunque este año la participación del Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes puede condicionar la presencia de los colchoneros en El Burgo de Osma. "Cambiaríamos el orden de nuestros partidos ya programados de pretemporada si existe la opción de poder jugar ante el Atlético", señalaba De Pedro.

El presidente numantino reconocía que los partidos de la pretemporada del equipo de Abel Segovia se realizarán por diferentes localidades de la provincia y sólo concretaba que el Numancia jugará este verano en Navaleno en el Memorial Domingo Heras.

Por otro lado, De Pedro se pronunciaba sobre sus preferencias de grupo en Segunda Federación de cara al próximo ejercicio y no dudaba en apuntar al Grupo 1. "Sería lo normal jugar con los otros equipos de Castilla y León". En este Grupo 1 el Numancia estaría encuadrado con los conjunto de la región, con gallegos, asturianos y cántabros.