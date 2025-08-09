Las fotos de la derrota del Numancia ante el Utebo en el tercer partido de pretemporada

Publicado por
Mario Tejedor
Soria
Creado:
Actualizado:
Dos goles de Íñigo López para el equipo zaragozano, uno a los 5 minutos, sirven para dar cuenta que al equipo soriano aún le queda mucho trabajo, tanto en defensa, donde se mostraron débiles, como en ataque.
La presentación del Numancia ante sus aficionados será el miércoles 13 de agosto en Los Pajaritos ante la UD Logroñés
CD Numancia 0 - Utebo 2
