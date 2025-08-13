Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

El proyecto 2025-2026 del C.D. Numancia se presenta este miércoles ante sus aficionados en Los Pajaritos en el que será el cuarto amistoso del verano, con la U.D. Logroñés como rival. El partido arrancará a las 19.30 horas y un cuarto de hora antes será la presentación de los jugadores rojillos y del cuerpo técnico capitaneado por Abel Segovia como entrenador. El presidente numantino, Patricio de Pedro, tomará la palabra en un acto ya tradicional cada pretemporada.

Después de la derrota por 0-2 del pasado sábado ante el Utebo en Navaleno, el Numancia buscará agradar a sus seguidores a lo largo de los 90 minutos. El fútbol regresará a Los Pajaritos después de dos meses y lo hará con las ilusiones renovadas y con el objetivo puesto en el ascenso a Primera Federación. Será el cuarto amistoso de pretemporada tras el choque mencionado ante el Utebo y los compromisos contra el Guadalajara y el Almazán.

Los seguidores numantinos tendrán la oportunidad de ver en directo a los nuevos fichajes, así como a los jugadores de la cantera que vienen entrenando a las órdenes de Abel Segovia. Para este encuentro el Numancia tendrá las bajas de Álex Gil, Héctor Peña y Juancho, tres de los cuatro extremos que hay en la plantilla.

Enfrente estará una U.D. Logroñés que militará en el Grupo 2 de Segunda Federación y que en sus filas cuenta con viejos conocidos que la pasada campaña jugaron en el Teruel. Aquel Teruel fue la bestia negra del Numancia a principios de junio y dos meses después muchos de sus integrantes volverán a pisar el césped de Los Pajaritos.

Quique García llegó como director deportivo a la UD Logroñés tras subir al Teruel y después vino el desembarco de otros turolenses a la capital riojana. El primero en llegar de la mano de Quique García fue el entrenador Unai Mendia, aunque no ha sido el único. La columna vertebral del Teruel del ascenso ha fichado por la UD Logroñés. Así, a Las Gaunas han llegado el portero Taliby, los defensas Val y Cabetas, el centrocampista Miguel Marí y el atacante Joel Febas. Cinco de los futbolistas más importantes del conjunto turolense que daba el salto a la Primera Federación.

Para este partido de presentación los abonados del Numancia entrarán gratis y el precio para los no abonados irá de los 15 euros de los fondos a los 50 euros en el palco VIP. Los aficionados de 6 a 14 años pagarán entre ocho y doce euros dependiendo de la zona del campo.