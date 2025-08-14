Las certezas y las dudas en el Numancia del curso 2025-2026

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia está en el ecuador de la pretemporada y después de varios entrenamientos y cuatro partidos amistosos de preparación ya se pueden extraer algunas conclusiones. Certezas y dudas en un proyecto el de Abel Segovia que apuesta por el fútbol ofensivo y por el protagonismo con el balón a través de un dibujo basado en el 4-3-3. Aunque por delante queda mucha pretemporada hasta el primer fin de semana de septiembre, que es cuando se visita al Lealtad de Villaviciosa, muchos futbolistas empiezan a tener el rol de titulares.

A continuación, un repaso por cada una de las líneas del equipo para analizar las opciones de cada integrante de la plantilla a la hora de entrar en los planes del míster. Las temporadas son muy largas y habrá minutos para todos, aunque que duda cabe que Abel Segovia ya tendrá una idea de su once ideal a la espera del centrocampista y del mediapunta que faltan por llegar.

Portería

Tres porteros y un claro candidato para ser titular en el Numancia 2025-2026 como es Joel Jiménez. El asturiano está por delante de Miguel Ángel Abad y de Oleg Oliynyk, este último con ficha en el filial. Joel tiene toda la pinta de ser el dueño del arco del Numancia y su experiencia en la categoría le avala. El miércoles ante la UD Logroñés confirmó que es un arquero de garantías. De la escuela de Mareo cuenta con una técnica depurada. Miguel Ángel Abad tendrá que esperar y seguir creciendo como guardameta joven que es.

Defensa

El lateral derecho del Numancia va a tener una dura competencia con Alain García y Marcos Sánchez. Ahora mismo cuesta hablar de un titular porque tanto uno y otro han demostrado suficiente calidad para ocupar el costado diestro de la zaga rojilla.

En el lateral izquierdo, las señales que ha ofrecido Abel Segovia son las de apostar por Fermín como titular. Bonilla, el capitán rojillo, tendrás que esperar y el hecho de que jugará ante el Logroñés como extremo cuando saltó al césped es muy significativo. Fermín se perfila como un jugador relevante en las acciones a balón parado.

Para el eje de la zaga dos nombres propios como son Carlos Gutiérrez y De Frutos, que en principio apuntarían a la titularidad. Danese y Olivera formarían la pareja de suplentes en búsqueda de oportunidad a lo largo del campeonato.

Centro del campo

El pivote posicional parece que una temporada más será propiedad de Moustapha. La alternativa sería Néstor Lucas, aunque al ex jugador del Rayo Cantabria se le ve un escalón por debajo del senegalés.

Moustapha tendrá que estar rodeado de dos futbolistas que tengan capacidad de creación en la parcela ancha y el mercado de fichajes tendrá mucho que decir. El Numancia busca dos efectivos a los que no les queme el balón y en ello está la dirección deportiva numantina. Cristian Delgado es otro centrocampista con capacidad para llevar el peso del juego ofensivo del equipo. Neves ha llegado del filial y cuenta como uno más para Segovia.

Extremos

Las bandas del ataque del Numancia están bien cubiertas con jugadores como Hugo Matos, Héctor Peña, Juancho y Álex Gil. A los tres últimos se les ha podido ver poco al estar en el dique seco por problemas musculares, pero Hugo Matos confirmó ante la UD Logroñés que es un extremo de garantías tanto en la capacidad de desborde como en el centro. El ex del Compostela tiene una notable pierna derecha y se antoja un hombre importante en el balón parado. A Juancho ya lo conoce la afición numantina por sus etapas en el Sanse y el Salamanca mientras que las referencias de Héctor Peña y de Álex Gil son muy buenas. Cualquiera de los cuatro extremos tiene suficiente capacidad para entrar en el once del Numancia.

Delantera

Jony, pichichi del Numancia la pasada temporada, es el que parte con más opciones para jugar en el vértice del ataque. La competencia la tiene en Dani García y Godson, dos delanteros que estarían por detrás del riojano en la preferencias de Abel Segovia.