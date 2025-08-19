Cita del CD Numancia en Ejea para añadir más minutos de juego

Publicado por Luis Hernández Casado Soria Creado: Actualizado:

El CD Numancia afronta este miércoles, en Ejea de los Caballeros a las 19.00 horas, su sexto compromiso de preparación de la pretemporada frente al conjunto titular de la localidad aragonesa, la SD Ejea (Segunda Federación Grupo 2), en la primera y única vez en la que el club numantino abandona territorio soriano durante su programación de enfrentamientos amistosos.

El técnico rojillo, Abel Segovia, se presenta en Ejea con un grupo de jugadores a los que no ha concedido todavía un partido completo en las anteriores cinco citas. Hasta un total de 28 efectivos han comparecido en algún momento de los enfrentamientos en este período de puesta a punto, pero ninguno ha sumado 90 minutos de juego. El reparto de esfuerzos y la distribución de la carga de trabajo han guiado al cuerpo técnico a la hora de diseñar las apariciones de buena parte de los jugadores utilizados.

La celebración de dos partidos esta semana, hoy ante la SD Ejea y el viernes con la SD Tarazona podría variar esta dinámica debido a la cercanía en el tiempo de ambos choques. El inicio de la competición liguera, el fin de semana del 6-7 de septiembre, añade además otro componente para perfilar lo que puede ser el once de estreno en la Liga. Después de estos dos encuentros ya solo quedará el duelo del 30 de agosto ante el Alavés B, última oportunidad para las probaturas antes de viajar a Villaviciosa para jugar frente al Lealtad en el inicio liguero.

De los 28 jugadores utilizados por Abel Segovia, un buen puñado de efectivos han superado los 200 minutos en el terreno de juego sobre un total de 450. Destaca el atacante Hugo Matos con algo más de 300 en una gran competencia por la igualdad de tiempo de juego en las diferentes líneas y posiciones.

Todos enchufados durante la pretemporada. En la portería, Joel ha registrado algo más de 200 minutos defendiendo el arco. Abad con algo más de 160 discute el puesto a su compañero, mientras que Oleg ha participado con 75 minutos.

El central con más tiempo de rodaje es Carlos Gutiérrez, algo más de 255, seguido de De Frutos, unos 225, Ian Olivera, 195, y Danese, sobre los 135. Bonilla y Fermín Ruiz pelean por el lateral zurdo con unos minutos similares, 225 y 242, Marcos Sánchez y Alain García hacen lo mismo en el costado derecho, 240 y 210, respectivamente. Cristian Delgado contabiliza unos minutos más que Moustapha, 250 y 240, en el eje del centro del campo con Néstor Lucas por debajo de ambos, alrededor de 160.

La zona con más efectivos, los extremos y el ataque, presenta los contrastes entre el más utilizado, Hugo Matos, y el que menos, Juancho (45 minutos). Jony, el máximo goleador acumula más de 200 minutos, Godson, alrededor de 210, Dani García, unos 190, Héctor Peña, 90, y Álex Gil, 75. Los meritorios también han contado con oportunidades: Miñana, más de 220 minutos, Neves, 210, Iván Niño, algo más de 200, Angelo sobre los 120, Yago (90), Saúl (45) y Marco Beltrán no llega a la media hora de juego. Estas estadísticas variarán con la disputa de las dos próximas citas en los próximos días.