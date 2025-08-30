El Numancia cierra la pretemporada esta tarde en El Burgo de Osma ante el Alavés B

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

Los ensayos y las pruebas terminan este sábado para un C.D. Numancia que desde las 18.30 horas recibe al Deportivo Alavés B en El Burgo de Osma, en lo que será el último amistoso veraniego. La pretemporada rojilla llega a su fin y a partir de este enfrentamiento tocará pensar en el Lealtad de Villaviciosa y en el inicio de la Liga en Segunda Federación.

El Numancia pondrá el cierre a una pretemporada que hasta la fecha se ha saldado con tres victorias, cuatro derrotas y un empate. El equipo de Abel Segovia ha superado a Almazán, UD Logroñés y Valladolid Promesas. Perdía ante Guadalajara, Utebo, Tarazona y Conquense mientras que firmaba el empate en el encuentro ante el Ejea.

El enfrentamiento de esta tarde ante el filial alavesista pondrá el cierre a mes y medio de una pretemporada exigente en la que el objetivo ha sido la puesta a punto para el primer compromiso de Liga contra el Lealtad de Villaviciosa, partido que tendrá lugar el sábado 6 de septiembre desde las 18.00 horas en el campo Municipal Las Callejas. Ese mismo día se disputarán los duelos entre el Real Oviedo Vetusta y la SD Sarriana, 17.30 horas, y el Astorga con el Real Ávila, 18.00 horas.

El Numancia no tuvo piedad del Deportivo Alavés B el verano pasado con un 5-0 en el que fue su quinto encuentro de pretemporada. Quintana Redonda se volcó con los rojillos en una tarde en la que los aficionados disfrutaron con un buen juego y con goles. Jony por partida doble y Álex Ramos encarrilaron el choque en la primera mitad y en la segunda Sanchidrián y De Frutos culminaron la goleada.