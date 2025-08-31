El Numancia genera dudas en el cierre de la pretemporada

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ponía el sábado el punto y final a una pretemporada que ha generado dudas tanto por el juego del equipo como por los resultados conseguidos. Al conjunto de Abel Segovia le está costando entender la filosofía de juego del técnico, con serias dificultades a la hora de sacar el balón desde la defensa y de generar ocasiones. Los marcadores tampoco son positivos con un balance de cinco derrotas, tres victorias y un empate. Las pruebas se quedaron atrás y arranca una semana que finalizará con la disputa de los tres primeros puntos.

Los números del Numancia en la pretemporada no son nada buenos ya que ha perdido cinco amistosos ante Guadalajara, Utebo, Tarazona, Conquense y Alavés B. Tres de estas derrotas han llegado en los tres últimos choques de preparación, una dinámica que no es la más positiva para el inicio de la Liga. En estos tres partidos sólo ha sido capaz de marcar un gol, el que anotaba De Frutos ante el Conquense, y por contra ha recibido cinco.

Para encontrar la última victoria del Numancia en pretemporada hay que remontarse al pasado 16 de agosto cuando ganaba 2-1 al Valladolid Promesas con tantos de De Frutos y Dani García. Las otras dos victorias del Numancia llegaban el 6 de agosto ante el Almazán por 0-4 y en la presentación en Los Pajaritos ante la UD Logroñés. En este calendario de amistosos estivales los rojillos han logrado un único empate, el firmado en el campo del Ejea.

En el capítulo de goles el Numancia también tiene déficit con 13 tantos encajados y 10 marcados. Jony, Dani García y De Frutos son los goleadores numantinos con dos cada uno. El resto de los anotadores sorianos han sido Carlos Gutiérrez, Moustapha, Bonilla y Miñana.

Cifras dudosas y sensaciones que dejan interrogantes en un Numancia al que le está costando un mundo sacar el balón jugado desde la defensa. Las pérdidas en este tipo de acciones están costando caro y como ejemplo está el partido ante el Alavés B. Dos errores de bulto de los centrales y dos goles en contra que pusieron el partido muy cuesta arriba ante el filial alavesista.

Al Numancia le está costando generar fútbol en el centro del campo y ello hace que los delanteros no estén teniendo protagonismo en el área del rival. Crear ocasiones de gol es otra de las asignaturas pendientes del conjunto de Abel Segovia. El sábado llega el estreno liguero y estas debilidades se tienen que corregir para traer los tres puntos del campo del Lealtad de Villaviciosa.