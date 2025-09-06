El CD Numancia no pasa del empate ante el Lealtad tras fallar un penalti en el 95

Publicado por Área 11 Soria Creado: Actualizado:

El CD Numancia se estrena en la Liga 2025-2026 con un empate a (1-1), resultado corto viendo algunas circunstancias del juego pero que el Lealtad supo mantener a base de ganas. De hecho fueron los asturianos los primeros en adelantarse. Los sorianos reaccionaron en el 36 con un gol de Jony y dos minutos después se quedaban en superioridad numérica. No la aprovecharon, y De Frutos equilibró las plantillas llevándose una roja al principio de la segunda parte. Súmese para los numantinos un balón al palo y un penalti detenido por el meta contrario el 95 y el empate puede saber a poco.

El Numancia no pudo estrenar la temporada con victoria. Y eso que el conjunto soriano cuajó un buen partido en un encuentro muy disputado ante un recién ascendido como el Lealtad de Villaviciosa, que compitió de tú a tú a pesar de las diferencias que existen entre ambos clubes.

La intensidad de los dos conjuntos se pudo ver desde el inicio, con el Numancia tratando de hacerse dominador y el Lealtad presionando muy arriba para cerrar bien espacios, incomodando a los sorianos, que tenían la pelota pero sufrían para generar peligro sobre el marco defendido por Junquera.

De hecho, fue el Lealtad el que se adelantó en el marcador, en su primera llegada al área rival. Un centro desde la izquierda lo recibió en el área Alex Krehl, que pilló desubicado a Joel Jiménez y marcó a placer el 1-0 en el minuto 9.

Replicó el Numancia con un tiro de Juancho, desde la frontal, que despejó a córner Junquera con una buena mano. Los rojillos dominaban y llegaban con frecuencia, pero el Lealtad se mantenía bien plantado y pudo marcar el segundo en un córner botado en corto que remató Cisse desde la frontal, sin consecuencias.

Y en otro saque de esquina -forzado en una acción en la que los locales pidieron falta sobre Junquera- llegó el 1-1. Fermín colgó el balón desde la izquierda y Jony se elevó en el corazón del área para empatar el partido con un potente testarazo, en el minuto 36.

Prácticamente tras el saque de centro, una disputa aérea entre Alain García y Alex Krehl acabó con el lateral diestro en el suelo. El jugador del Numancia tuvo picardía, sabía que el estadounidense tenía tarjeta y le forzó la segunda. También fue expulsado por sus protestas el portero suplente del Lealtad, Javi Álvarez.

Abel Segovia retiró a Delgado al descanso y dio entrada a Dani García. Se había recuperado el tanto inicial y los rojillos jugaban con uno más, pero la ventaja duró poco. La segunda parte comenzó con la expulsión de De Frutos, el central cortó el avance de Babafemo, siendo el último jugador, y el colegiado le mostró la roja, quedando los dos equipos con diez. Moustapha retrasó durante unos minutos su posición al eje de la zaga y Dani García jugó con Néstor en la medular.

Con diez en los dos equipos, el ritmo siguió siendo muy alto y hubo una fase de igualdad, aunque con el paso de los minutos se fue haciendo con las riendas del partido el Numancia. Juancho mandó un remate al poste, en el 59’ Poco después, le fue anulado un gol a Dani García, tras una falta lateral, y la más clara la tuvo Moustapha, que perdonó el 1-2 tras una prolongación en una falta que culminó con un remate demasiado cruzado.

Ya en la recta final se quedó con nueve el Lealtad, por doble amonestación de Marcos Blanco, que vio la segunda por una falta en la medular. Del minuto 87 al pitido final fue un acoso y derribo del Numancia, que colgó balones y buscó la victoria, forzando un penalti en el 95 Héctor Peña, muy activo en el extremo diestro. Jony lanzó raso y a su izquierda, adivinando sus intenciones Junquera, que salvó un punto para el Lealtad prácticamente en la última jugada del partido.