El Numancia necesita reconciliarse con Los Pajaritos

El campo de Los Pajaritos ha sido habitualmente un fortín y el C.D. Numancia ha tenido en los partidos de casa un sustento importante a la hora de sacar puntos. Sin embargo, el play off de ascenso de la temporada pasada dejaba sendas derrotas en Soria ante el Getafe B y el Teruel y el objetivo para el debut de este domingo en el municipal soriano contra el Rayo Cantabria es recuperar la fiabilidad ante sus aficionados. Tres puntos para dar continuidad al empate amargo de la primera jornada ante el Lealtad.

El C.D. Numancia recibía al Getafe B con el objetivo de llegar a la final del play off de ascenso y de paso mantener una imbatibilidad en Los Pajaritos que se prolongaba desde febrero de 2024, cuando caía ante el Illescas por 2-3. 15 meses sin perder en Soria y una racha que se rompía ante el filial getafense al ceder por 0-1 con un tanto de penalti. Las buenas noticias eran que el Numancia se clasificaba para la final al hacer bueno el 0-2 de la ida.

Ya en la final ante el Teruel empate sin goles en la capital aragonesa y nueva derrota en Los Pajaritos, también por 0-1 y también con un penalti en contra. Los números sobresalientes como local de la temporada regular se veían abajo con dos derrotas en la promoción de ascenso.

Los Pajaritos había sido inexpugnable desde el 11 de febrero de 2024, fecha en el que el Illescas ganaba 2-3 en Soria, aunque bien es cierto que en la Copa del Rey el Sporting de Gijón mancillaba el municipal soriano al vencer 0-1 el 30 de octubre del año pasado.

El Illescas toledano se llevaba los tres puntos de Los Pajaritos y desde entonces los números del Numancia como local asustaban con 19 triunfos y únicamente 5 empates. En los últimos 15 meses el equipo rojillo marcaba 41 goles y sólo había encajado 9 para sumar 62 puntos de los 72 en juego, teniendo en cuenta los puntos ante Utebo y Yeclano en el play off de ascenso a Primera Federación. El Numancia lograba hasta el pasado play off de ascenso más del 86 % de los puntos que se habían puesto en liza en el feudo de Los Pajaritos.

Al margen de los mencionados Getafe B y Teruel, los únicos equipos que osaban llevarse puntos en forma de empate de Los Pajaritos desde febrero del año pasado fueron Langreo, Escobedo, Guijuelo, Llanera y Laredo. Estas cuatro primeras escuadras, además Yeclano y Valladolid Promesas, tenían el honor de haber sido los únicos que marcaban en Soria desde febrero de 2024. El Laredo empataba sin anotar goles al acabar el partido con empate a cero. El Numancia sólo dejaba de marcar en este choque ante el Laredo en los últimos 23 compromisos ligueros ante sus aficionados antes del play off

La temporada 2023-2024 finalizaba con el Numancia ganándolo todo en Los Pajaritos y encajando sólo el gol que hacía Serpeta, que a la postre, y tras el 2-1 de la vuelta, daba el ascenso a los murcianos por su mejor clasificación en la fase regular. Con anterioridad, los numantinos habían dado buena cuenta del Utebo venciendo 2-0 en Los Pajaritos. Villanovense, Mensajero, Unión Adarve, San Fernando y Talavera desfilaron por el municipal soriano marchándose de vacío tanto en puntos como en goles anotados.

En la pasada temporada Compostela, Pontevedra y Deportivo Fabril rendían visita en las tres primeras jornadas de Liga en Los Pajaritos y se iban sin botín alguno. El Langreo rompía la racha victoriosa de los rojillos ante sus aficionados con un empate a uno que no dejaba nada satisfechos a los de Aitor Calle. Otro 1-0 ante el Marino de Luanco para acoger la Copa del Rey ante el Sporting de Gijón en jornada intersemanal.

Precisamente en el torneo del KO el Numancia saboreaba el amargor de la derrota en casa al caer 0-1 en un encuentro en el que mereció más ante un conjunto de Segunda División. Tras la Copa otro empate ante a uno ante el Escobedo para regresar a la senda del triunfo contra el Rayo Cantabria.

Era la recta final de 2024 y el Numancia cedía otro empate, en esta ocasión a dos goles, ante el Guijuelo. Los de Aitor Calle estuvieron al filo de la derrota ya que el tanto de la igualada numantina llegaba en el añadido gracias a una acción ofensiva del arcobrigense Dani Fernández.

2024 lo finalizaba en casa el Numancia ganando y gustándose ante el Valladolid Promesas al que derrotó con un claro 3-1. Finalizaba la primera vuelta como local y el arranque de la segunda era frente al Coruxo, un rival al que derrotó por la mínima con un tanto de Cristian Dieste. También derrotó por la mínima al Bergantiños para después ceder un empate muy amargo ante el Llanera al llegar al tramo final del choque con una renta de dos goles. Los rojillos ganaban al Salamanca y volvían a ceder puntos ante el Laredo. El Numancia se recomponía con las tres victorias contra Gimnástica Torrelavega, Ávila y Avilés. Cifras envidiables en casa que veían abajo con las dos derrotas en el play off.