Reacción insuficiente del Numancia en su debut

De inicio, un punto. El CD Numancia firmó un empate en Villaviciosa cuando pudo doblegar al CD Lealtad y sumar la primera victoria de la temporada. De menos a más, el grupo de Abel Segovia desperdició una pena máxima con el tiempo reglamentario a punto de expirar. Jony lanzó el penalti y lo detuvo el portero rival, Junquera, disipando cualquier posibilidad de comenzar con una victoria. Una oportunidad fallida. No fue la única.

Después de encajar el gol en contra, el Numancia reaccionó, le costó entrar en el partido y sacudirse el contratiempo. Cuando lo consiguió, empató en una acción a balón parado, en un córner, y pasó a dominar el duelo. En la segunda parte dispuso de ocasiones para ampliar el marcador. La falta de acierto y las intervenciones del portero rival redujeron todas las posibilidades. La más clara y evidente la del penalti errado. Los dos primeros puntos que no suma se asientan en el limbo de Villaviciosa.

El punto sumado clasifica al conjunto soriano en la duodécima posición del Grupo 1 de la Segunda Federación, igualado con el Coruxo FC, UP Langreo, CD Lealtad, Salamanca UDS y Bergantiños FC, todos finalizaron con un empate en su primera experiencia liguera de la temporada. La victoria se la apuntaron la Gimnástica Segoviana CF, RC Deportivo Fabril, Real Ávila CF, Real Oviedo Vetusta, Rayo Cantabria y Real Valladolid Promesas, que superaron a la SD Sarriana, Club Marino de Luanco, UD Ourense, Atlético Astorga FC, Burgos CF Promesas y UD Sámano.

El Numancia se reencontrará con su afición en Los Pajaritos el próximo domingo, 14 de septiembre a partir de las 17.0o horas. Primera cita en Soria. De cara a ese encuentro, el técnico Abel Segovia recuperará a los dos jugadores convocados por sus selecciones, Ian Olivera, con Andorra, y Jannick, con Guinea. Se encontrarán a disposición del entrenador, que no podrá utilizar a De Frutos, expulsado el pasado sábado en tierras asturianas.

A la espera de conocer la sanción, el cambio en el eje de la zaga se convierte en imperativo. Durante la semana se despejará alguna duda sobre la continuidad del primer once, aunque en ningún caso el mismo, o la incorporación de efectivos diferentes y de relevo para competir frente al Rayo Cantabria, el filial del Racing de Santander.

Un partido para insistir en la creación de oportunidades y no desperdiciarlas. Juancho, Jony y Moustapha no acertaron con el portal rival. La actuación del grupo de Abel Segovia discurrió de un primer momento de despiste a un control del choque. Le costó un gol centrarse en la competición. La reacción llegó en el momento oportuno para asimilar lo ocurrido en el tiempo de descanso.

Dominio y mejor manejo del balón en la reanudación. Creación de ocasiones sin fruto en el marcador. Posibilidad de mejoría con un margen alto todavía por explorar. Todo con el apoyo de los resultados y a través de no desperdiciar oportunidades fallando las ocasiones.

Primera lección para un curso lleno, a priori, de aristas como la de Villaviciosa. El Numancia se ha propuesto recuperar un estatus cedido en los últimos años, nada lejanos, para lo cual necesita superar niveles de tan baja altura como el actual. Del fútbol profesional ha descendido a uno calificado de liga menor, aficionado.

Escalar un peldaño resulta imperioso para aproximarse a posiciones más conocidas después de militar 23 campañas consecutivas en la elite del fútbol, un espejo donde se han mirado varios de los equipos en sus mismas condiciones tanto para afrontar la competición liguera como el campeonato copero donde se convirtió en un referente en la edición de 1996 y su actuación resultó el punto de inflexión de su trayectoria reciente.

A partir del empate en Villaviciosa, el CD Numancia debe construir un camino consistente y sólido para evitar la frustración y la decepción de los dos años precedentes en los que se quedó a las puertas del ascenso a Primera Federación. La vía de la promoción para escalar de categoría se le ha atragantado al club soriano, que sí consiguió el ansiado ascenso de manera directa con el técnico Diego Martínez en la campaña 2021-22.

De vuelta a Segunda Federación una temporada más tarde, no ha alcanzado el premio de subir ni con Javi Moreno ni con Aitor Calle. La responsabilidad cae en este momento sobre Abel Segovia, señalado para girar el destino numantino.