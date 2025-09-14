El Numancia busca su primera victoria en el estreno liguero en Los Pajaritos

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia se estrena en Los Pajaritos y lo quiere hacer con una victoria que dé continuidad al punto sumado el pasado fin de semana en el campo del Lealtad. Enfrente estará un Rayo Cantabria que sí comenzaba el curso sumando de tres en tres al superar al Marino de Luanco. El acierto en ataque y la firmeza en defensa se antojan fundamentales para que los rojillos se lleven la primera alegría de la temporada.

Los de Abel Segovia perdonaron la vida al Lealtad en el debut liguero y la remontada se quedaba a medias para tener que conformarse con un punto que supo a poco en Les Caleyes. De los errores se aprende y este Numancia debe ser más letal en ataque para que los tres puntos se queden en Los Pajaritos. Las ocasiones de gol, alguna de ellas desde el punto de penalti, hay que aprovecharlas para incrementar la cuenta en el casillero de tres en tres.

En el fútbol es esencial dominar las dos áreas y contra el Rayo Cantabria no hay que dar facilidades defensivas y tener determinación ante el marco rival. El Numancia tiene la obligación de ganar al filial santanderino y si es posible dando buenas sensaciones ante su parroquia.

Los seguidores numantinos están ávidos de alegrías tras dos campañas de sin sabores en las que el ascenso se escapaba sobre la bocina. A la tercera tiene que ser la vencida en el camino hacia la Primera Federación y la senda debe comenzar a hacerse doblegando esta tarde al Rayo Cantabria.

Pero ojo con los filiales que en muchas ocasiones pueden hacer bueno el tópico de ser capaces de lo mejor y de lo peor. Un Rayo Cantabria sin presión después de ganar en la primera jornada hace que sea más peligroso en un escenario como el de Los Pajaritos. La disputa de la posesión del balón se presenta importante entre dos equipos que querrán jugar al fútbol y de ello los mayores favorecidos pueden salir los aficionados. Un partidazo que debe dejar al Numancia con cuatro puntos en la tabla en su reto de pelear por el ascenso directo.

Respecto al once, Segovia tendrá que variar obligatoriamente la defensa al no poder contar con el sancionado De Frutos. También habrá cambios en el centro del campo.