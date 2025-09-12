Segovia hará cambios en el once del Numancia: "Necesitamos tener el balón"

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

"No es lo mismo jugar ante el Rayo Cantabria que ante el Lealtad y no es lo mismo jugar en un campo como el de Villaviciosa que hacerlo en Los Pajaritos". Declaración de intenciones de Abel Segovia de cara al partido de la segunda jornada en la que el C.D. Numancia recibirá al filial del Racing de Santander en búsqueda de la primera victoria del campeonato. El entrenador rojillo confirmaba que hará cambios en el centro del campo para configurar un equipo más 'jugón' que se haga con la posesión del balón. Berto seguirá siendo baja en las filas numantinas por lesión y De Frutos tendrá que cumplir un partido de sanción tras la roja directa que veía el pasado fin de semana.

El estreno del Numancia en Los Pajaritos ante el Rayo Cantabria tiene un guión totalmente diferente al de la primera jornada liguera en Les Caleyes, con un Lealtad con mucha menos calidad que el joven conjunto santanderino, que a buen seguro que tratará de discutir la posesión del esférico a los sorianos. "Necesitamos tener el balón y habrá cambios en el once", aseguraba Segovia.

El míster no daba pistas, pero las variantes tendrán que ver con el centro del campo que actuó en Villaviciosa, donde el Numancia apostaba por Moustapha, Cristian Delgado y Néstor Lucas en una parcela ancha con gran poderío físico formada por jugadores con una características muy parecidas. Todo indica, a tenor de las palabras el técnico, que uno de los tres se caerá de la alineación para dar entrada desde el inicio a un futbolista más talentoso. "Tenemos que ganarles la posesión y para ello tendremos que presionar bien y estar en su campo", señalaba el sevillano.

Segovia quiere un Numancia que sea protagonista ante un rival como el cántabro al que elogiaba en su comparecencia de prensa. "Es un Rayo Cantabria con mucho talento que está formado por gente joven que tiene mucha energía. Ante ellos queremos tener la pelota para ser protagonistas". Efectivos como Hugo Matos, Dani García o Héctor Peña podrían tener opciones de jugar desde el principio. Los dos últimos ya actuaron en la segunda parte ante el Lealtad y tendrían posibilidades de entrar en la titularidad.

Cambios no obligados y otros como el del sancionado De Frutos que conllevan a la modificación del centro de la zaga. Segovia era contundente al afirmar que "Carlos Gutiérrez será el que jugará de inicio. Está totalmente recuperado de sus problemas en el tobillo".

Para este compromiso ante el Rayo Cantabria, el entrenador sevillano ya podrá contar con Ian Olivera y Buyla después de perderse ambos la primera jornada debido a los encuentros internacionales con sus respectivas selecciones de Andorra y Guinea. La nota negativa es que Berto continúa en el dique seco debido a una fascitis plantar en uno de sus pies. El asturiano se perdía el debut liguero ante el Lealtad con un problema que arrastra desde la pretemporada y que le obligaba a pedir el cambio en el último partido amistoso contra el Alavés B.

El andaluz reconocía que la semana había sido "buena" en cuanto al ritmo e intensidad de los entrenamientos y valoraba el empate del pasado sábado: "Hay cosas que tenemos que mejorar, lo más negativo es que nos metieron un gol. Nos queda mucho por mejorar, no estamos ni al sesenta por ciento. A partir del minuto 25 competimos muy bien para tener hasta siete ocasiones de gol".

La más clara de estas oportunidades la tenía Jony al errar un penalti en el último minutos del encuentro. "Los penaltis los fallan los que los tiran y Jony seguirá tirando los penaltis", indicaba Segovia.

El sevillano no se olvidaba de la afición numantina y comentaba que "es imprescindible". El míster añadía que "a los seguidores les tenemos que dar cosas para que nos den"