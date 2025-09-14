El Numancia gana y ofrece buena imagen en el estreno en Los Pajaritos (2-1)

Publicado por Félix Tello Soria Creado: Actualizado:

El C.D. Numancia ya tiene la primera victoria del curso en el bolsillo después de doblegar al Rayo Cantabria por 2-1 en un encuentro que resolvía la exquisita zurda de Héctor Peña cuando su equipo más lo necesitaba. Tres puntos muy importantes para construir el fortín de Los Pajaritos en una campaña en la que es vital ser firmes como locales en búsqueda de la deseada primera plaza de ascenso directo.

Un cambio obligado y otro por decisión técnica para buscar un equipo más ofensivo fueron las variantes introducidas por Abel Segovia respecto al partido inaugural ante el Lealtad. Carlos Gutiérrez formó en el eje de la zaga para suplir al sancionado De Frutos y Héctor Peña asomaba como titular en detrimento de Néstor Lucas. El resto del once fue el mismo con Joel Jiménez como portero; Alain García, Carlos Gutiérrez, Danese y Fermín actuaron en la línea defensiva; con Moustapha y Cristian Delgado como pivotes; mientras que en ataque formaban Álex Gil, Héctor Peña, Juancho y Jony como hombre más adelantado.

Todo eran buenas noticias en la primera parte para un Numancia que mandaba en el marcador, dominaba y tenía la posesión del esférico hasta que aparecía Izan para marcar un auténtico golazo que era el empate a uno y silenciaba la grada de Los Pajaritos. Caracoleo del racinguista que se zafaba de tres rivales para colocar el balón en la escuadra de Joel Jiménez. Una genialidad que arrancó los aplausos de los seguidores rojillos.

Había sido un primer tiempo con el Numancia como protagonista para minimizar a un Rayo Cantabria que apenas aparecía en el campo rojillo. Joel era un espectador y la defensa rojilla también. En ataque el entendimiento entre Héctor Peña, jugando por el centro, y Álex Gil era la gran amenaza de los locales, además de la presencia y el desequilibrio de Juancho por el costado izquierdo. Precisamente un centro de Álex Gil desde la derecha antes de cumplirse la media hora de partido iba a significar el 1-0 al intentar Cagigal el despeje y marcar en propia puerta.

Todo se le ponía de cara a un Numancia que con ventaja en el marcador iba a tener sus mejores minutos con buenas combinaciones de sus hombres del ataque. Así, un jugadón de Juancho llegaba a Fermín para que su centro fuese rematado fuera por Héctor Peña. El Numancia estaba disfrutando hasta que Izan se echaba al Rayo Cantabria a sus espaldas para empatar. Eran los últimos compases de una primera parte en la que los visitantes habían despertado de su letargo.

Abel Segovia movía sus piezas en el descanso al apostar por Hugo Matos en detrimento de Álex Gil y por Marcos Sánchez por el amonestado Alain García. El Numancia no acusó el golpe de la recta final de la primera mitad y en la reanudación se volvió a ver a un conjunto dominador del balón y del tiempo del partido. La banda derecha se revitalizó con los dos cambios y por ahí empezaba a llegar más peligro que en los primeros 45 minutos. Una mal control de Matos en una contra y un disparo de Cristian Delgado que detenía el portero eran los primeros avisos de los locales ante un Rayo Cantabria conformista y que daba por bueno el punto en Los Pajaritos.

Héctor Peña perdonaba el 2-1 al golpear mal el balón, pero sólo dos minutos más tarde iba a ser el héroe de la tarde con un golazo con la pierna zurda ajustando el balón en el palo de Álvaro Jiménez. Una jugada que nacía en la renovada banda derecha con combinación entre Marcos y Matos que finalizaba con exquisitez Héctor Peña. Por delante quedaba media hora de juego y el Numancia tenía que asegurar los tres puntos. Un centro chut de Matos pudo significar el gol de la tranquilidad.

El Rayo Cantabria quiso, pero no pudo y a pesar de su arreón de los últimos minutos se iba de vacío de Los Pajaritos. Cualquier otro resultado hubiera sido demasiado premio para un filial racinguista que fue superado por un Numancia que marca el camino de lo que debe ser el elenco de Abel Segovia en el futuro.